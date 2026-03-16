https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/kusadasi-belediye-baskani-omer-gunelin-de-aralarinda-oldugu-5-kisi-tutuklandi-1104297136.html
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı
Kuşadası Belediye Başkanı Günel'in de aralarında olduğu 5 kişi tutuklanırken, belediyenin imar müdürü Taşkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T22:21+0300
türki̇ye
kuşadası
kuşadası belediyesi
belediye başkanı
tutuklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104222039_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_de09149a8710a31804199df495e5427a.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte 5 kişi tutuklandı.Belediye Başkanı Günel ile birlikte tutuklanan isimlerin Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal olduğu bildirildi.Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne olmuştu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı soruşturmada tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketlerinin değerlendirilmesi sonucu "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği belirlenmişti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104222039_0:0:1600:1201_1920x0_80_0_0_0e71c4cbcde32a798a0c9ffbe7834d63.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
