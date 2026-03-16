https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/kusadasi-belediye-baskani-omer-gunelin-de-aralarinda-oldugu-5-kisi-tutuklandi-1104297136.html

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı

Kuşadası Belediye Başkanı Günel'in de aralarında olduğu 5 kişi tutuklanırken, belediyenin imar müdürü Taşkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T22:21+0300

türki̇ye

kuşadası

kuşadası belediyesi

belediye başkanı

tutuklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104222039_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_de09149a8710a31804199df495e5427a.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte 5 kişi tutuklandı.Belediye Başkanı Günel ile birlikte tutuklanan isimlerin Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal olduğu bildirildi.Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne olmuştu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı soruşturmada tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketlerinin değerlendirilmesi sonucu "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği belirlenmişti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

