Alman anne, 7 yıl boyunca kaçırılan oğlunu bulmak için köy köy dolaşmış: Harabe evde bulundu

Alman anne, 7 yıl boyunca kaçırılan oğlunu bulmak için köy köy dolaşmış: Harabe evde bulundu

Sputnik Türkiye

Bursa'da 7 yıl önce kaçırılan ve özel ekibin operasyonuyla geçen hafta bulunan 8 yaşındaki çocuğun Almanya vatandaşı annesinin yıllarca köy köy dolaşarak... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T13:55+0300

2026-03-17T13:55+0300

2026-03-17T14:08+0300

Bursa’da 2019 yılında kaybolduğu bildirilen ve özel ekibin çalışması sonucu 7 yıl sonra bulunan küçük çocuğun annesi Rebecca S.'nin kendi imkanlarıyla yıllarca köy köy dolaşarak çocuğunu aradığı ortaya çıktı. Özel ekibin tekrar açtığı dosyada polis 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini değerlendirerek kayıp çocuğu bulmuştu. Olayla ilgili babaanne ve bir kişi daha tutuklanmıştı. Oğlunun bulunduğunu duyunca Almanya'dan geldiOğlunun bulunduğunu duyunca hemen Türkiye'ye gelen Rebecca S. ifadesinde yaşananları anlattı. Umut K. ile Almanya'da birlikte yaşadıklarını ve 2018 yılında oğullarının dünyaya geldiğini söyleyen Rebecca S., 2019 yılında tatil için Türkiye'ye geldiklerini belirtti. Rebecca S. ifadesinde, "Burada 2-3 ay kalıp Almanya'ya dönecektik ancak burada zaman geçirdikten sonra Umut Almanya'ya dönmek istemedi. Beni burada kalmaya ikna etmeye çalıştı fakat ben bunu kabul etmedim. Bana neden Türkiye'de kalmak istediğini açıklamıyordu ancak bu konuda aramızda büyük bir tartışma konusu olmamıştı. Umut'un annesi Hanife beni kesinlikle istemediği için Umut'u sürekli dolduruyordu. Hatta bana 'domuz yiyen' şeklinde hitap ediyordu." diye anlattı. Çocuğumu bulmak için köy köy gezdimRebecca S., çocuğunun kaybolduğu gün Umut K. ve annesi Hanife S.'nin bir süre konuştuktan sonra para çekmek için dışarı çıkmaları gerektiğini söylediğini ve daha sonra ise Umut K.'nın ortadan kaybolduğunu anlatatı. Rebecca S. eve geri döndüğünde ise kimseyi bulamadığını ve çocuğunun kaçırıldığını anlayarak karakola giderek şikayetçi olduğunu söyledi. Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptığını ve Neslihan isimli birinin kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Rebecca S., "1 ay Neslihan'ın evinde kalarak çevre araştırmasına başladım. Hatta karakolda ilk ifademde beni anlamadıklarını düşünerek tekrar gittim. Ben de karakoldan çıktım ancak kendi imkanlarımla araştırmalara devam ettim. Hatta bu süreçte Umut'un dayısı benimle iletişim kurup buraya geldi. Beni, oğlumu bulmak amacıyla köy köy gezdirdi. Yaklaşık bir ay sonra hamile olduğumu öğrendim." ifadesini kullandı."Sürekli Türkiye'deki avukatlarımla irtibat halindeydim"Rebecca S., hamileliği boyunca 7-8 defa Türkiye'ye geldiğini ancak olumlu dönüş alamadığını aktardı. Çabalarının da sonuç vermediğini anlatan Rebecca S., ifadesini şöyle sürdürdü:Ne olmuştu?Almanya vatandaşı Rebecca S. (31), 2019 yılında 1 yaşındaki oğluyla, çocuğunun babası Umut K.'nın (33) Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi H.S.'ye (60) ait eve gelmişti. Bir süre sonra Rebecca S.'nin erkek arkadaşının Almanya'ya dönmesi için ısrar ettiği, kendisinin ise bunu kabul etmediği aktarılmıştı.Daha sonra anne Rebecca S, oğlu N.S.'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulunmuştu. Uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmamıştı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kurulmuştu.Yaklaşık bir aylık çalışma sonunda 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini değerlendiren ekipler, geçen hafta çocuğu R.M.'ye ait evde bulmuştu.N.S.'nin devlet korumasına alındığı olayla ilgili babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.Bu arada çocuğun babası Umut K.'nın ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

almanya

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, bursa, kayıp çocuk