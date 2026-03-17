Afganistan'dan 'rehabilitasyon merkezine hava saldırısı' iddiası: Pakistan suçlamaları reddetti
Afganistan'dan 'rehabilitasyon merkezine hava saldırısı' iddiası: Pakistan suçlamaları reddetti
Afganistan'ın başkenti Kabil'de uyuşturucu bağımlıların tedavi gördüğü merkeze düzenlendiği iddia edilen hava saldırısında yüzlerce kişi öldü. Afganistan... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim son haftalarda giderek artıyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de uyuşturucu bağımlılarının tedavi edildiği bir rehabilitasyon hastanesine yönelik düzenlendiği iddia edilen hava saldırısı iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.En az 400 kişi öldü, 250 kişi yaralandıAfganistan yönetiminin sözcülerinden Hamdullah Fitrat, saldırının pazartesi akşamı yerel saatle yaklaşık 21.00’de devlet tarafından işletilen Omid adlı rehabilitasyon hastanesini hedef aldığını söyledi. Fitrat, saldırıda en az 400 kişinin öldüğünü, yaklaşık 250 kişinin de yaralandığını öne sürdü.Hastanenin yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli bir uyuşturucu bağımlılığı tedavi merkezi olduğu ve çok sayıda hastanın burada tedavi gördüğü belirtildi. Yetkililer, binanın büyük bölümünün saldırı ve ardından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.Pakistan iddiaları reddettiPakistan hükümeti ise sağlık tesisinin hedef alındığı iddiasını reddetti. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, hava saldırılarının “askeri tesisler ve terörist destek altyapısını hassas şekilde hedef aldığını” savundu.Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı da Afganistan’ın iddialarını “gerçeklerin yanlış aktarılması” olarak nitelendirerek operasyonların sivillere zarar vermemek için dikkatle planlandığını açıkladı. Pakistan Başbakanlığı Sözcüsü de Afgan tarafının iddialarını 'sürekli tekrar edilen yanlış bilgiler' olarak değerlendirdi ve ülkenin terörle mücadele operasyonlarının süreceğini söyledi.Çatışmalar son haftalarda yeniden arttıPakistan ile Afganistan arasında yaklaşık 2 bin 600 kilometrelik sınır hattında son haftalarda gerilim yeniden yükseldi. Pakistan yönetimi, Afganistan'ın militan gruplara güvenli sığınak sağladığını ileri sürerken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddetti.Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) verilerine göre, 26 Şubat’tan bu yana sınır ötesi çatışmalar nedeniyle Afganistan’da en az 75 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/afganistan-pakistan-savasi-kabile-hava-saldirilari-duzenleniyor-1104296630.html
Afganistan'dan 'rehabilitasyon merkezine hava saldırısı' iddiası: Pakistan suçlamaları reddetti

09:18 17.03.2026 (güncellendi: 09:19 17.03.2026)
© REUTERS Sayed Hassib
Afganistan, Kabil'de bir rehabilitasyon merkezine hava saldırısı iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
© REUTERS Sayed Hassib
Afganistan'ın başkenti Kabil'de uyuşturucu bağımlıların tedavi gördüğü merkeze düzenlendiği iddia edilen hava saldırısında yüzlerce kişi öldü. Afganistan yönetimi, saldırının Pakistan tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken Pakistan yönetimi bunun 'gerçeği yansıtmadığını' açıkladı.
Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim son haftalarda giderek artıyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de uyuşturucu bağımlılarının tedavi edildiği bir rehabilitasyon hastanesine yönelik düzenlendiği iddia edilen hava saldırısı iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.
© REUTERS Yunus Yawar
Afganistan Kabil - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
Afganistan Kabil
© REUTERS Yunus Yawar

En az 400 kişi öldü, 250 kişi yaralandı

Afganistan yönetiminin sözcülerinden Hamdullah Fitrat, saldırının pazartesi akşamı yerel saatle yaklaşık 21.00’de devlet tarafından işletilen Omid adlı rehabilitasyon hastanesini hedef aldığını söyledi. Fitrat, saldırıda en az 400 kişinin öldüğünü, yaklaşık 250 kişinin de yaralandığını öne sürdü.
Hastanenin yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli bir uyuşturucu bağımlılığı tedavi merkezi olduğu ve çok sayıda hastanın burada tedavi gördüğü belirtildi. Yetkililer, binanın büyük bölümünün saldırı ve ardından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.
© REUTERS Yunus YawarAfganistan Kabil
Afganistan Kabil - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
Afganistan Kabil
© REUTERS Yunus Yawar

Pakistan iddiaları reddetti

Pakistan hükümeti ise sağlık tesisinin hedef alındığı iddiasını reddetti. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, hava saldırılarının “askeri tesisler ve terörist destek altyapısını hassas şekilde hedef aldığını” savundu.
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı da Afganistan’ın iddialarını “gerçeklerin yanlış aktarılması” olarak nitelendirerek operasyonların sivillere zarar vermemek için dikkatle planlandığını açıkladı. Pakistan Başbakanlığı Sözcüsü de Afgan tarafının iddialarını 'sürekli tekrar edilen yanlış bilgiler' olarak değerlendirdi ve ülkenin terörle mücadele operasyonlarının süreceğini söyledi.

Çatışmalar son haftalarda yeniden arttı

Pakistan ile Afganistan arasında yaklaşık 2 bin 600 kilometrelik sınır hattında son haftalarda gerilim yeniden yükseldi. Pakistan yönetimi, Afganistan'ın militan gruplara güvenli sığınak sağladığını ileri sürerken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddetti.
Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) verilerine göre, 26 Şubat’tan bu yana sınır ötesi çatışmalar nedeniyle Afganistan’da en az 75 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi yaralandı.
Kabil'de patlama yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
Afganistan-Pakistan savaşı: Kabil'e hava saldırıları düzenleniyor
Dün, 21:14
