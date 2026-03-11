https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/adalet-bakani-gurlek-ibb-davasiyla-ilgili-konustu-kanun-degisikligi-gerekiyor--1104172742.html

Adalet Bakanı Gürlek İBB davasıyla ilgili konuştu: Kanun değişikliği gerekiyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İBB davasıyla ilgili olarak, davanın canlı yayımlabilmesi için kanun değişikliği gerektiğini söyledi. 11.03.2026, Sputnik Türkiye

AK Parti Grubu toplantısı öncesinde konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, İBB davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Şu an mevzuatımızda canlı yayınlanmasına imkan yok; ama kanun değişirse, Meclis bu yönde takdir verirse canlı yayınlanabilir" ifadelerini kullandı. Mahkeme salonları siyaset arenası değildirEkrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın televizyonda canlı yayınlanması taleplerine ilişkin konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı: "Canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerekiyor. Şu an mevzuatımızda canlı yayınlanmasına imkan yok; ama kanun değişirse, Meclis bu yönde takdir verirse canlı yayınlanabilir. Şu anda yargılama süreci devam ediyor biliyorsunuz. Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, orada siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında sadece yargılama yapılır, burada şahısların statü ve görevleri önemli değildir. Herkes sanık statüsündedir, hukuki olarak 'sanık' tabiri bu yüzden kullanılır. Mahkeme salonlarında hakim hitap ederken 'Sanık Ali', 'Sanık Mehmet', 'Sanık Ekrem' diye hitap eder. 'Belediye başkanım', 'Sayın müdürüm' diye hitap etmez."Kimse mahkemelere telkin talimat veremez 'Anayasa'nın 138'inci maddesine göre mahkemelerin Türk milleti adına yargılama yaptığını söyleyen Bakan Gürlek, "Yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat veremez. Kesinlikle burada selamlama konuşması yapmak, 'Önce ben' konuşması yapmak yoktur. Usule göre herkesin ne zaman konuşma yapacağı mahkeme tarafından bellidir. Oradaki sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından verilen sırayla savunmasını yapacaktır. Onun haricinde avukatlar söz alabilirler. Usulle ilgili tartışmalar için avukatlar söz isteyebilirler, mahkeme de tartışmalarla ilgili taraflara söz verebilir. Ama burada kesinlikle selamlama konuşması yapmak, gelenlere 'hoş geldin' demek bu bizim yargımıza da yakışmaz, mahkemenin düzenine de yakışmaz. Mahkemenin düzenine karar verme yetkisi heyet başkanına, mahkeme başkanına aittir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Mahkeme salonlarını yıpratmamamız lazım, orada sadece yargılama yapılması gerekir. Orada siyasi şov yapmaya müsaade edilmez. Ben de ağır ceza başkanlığı yaptım, çok önemli davalara bakmak nasip oldu. Burada kesinlikle hiçbir mahkeme söylemlerden etkilenmez. Mahkeme dosyadaki delillere göre, maddi delillere göre, vicdani kanaate göre karar verir" diye konuştu.

