Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/abd-ordusu-yaralanan-abd-askerlerinin-sayisi-200e-cikti-1104299304.html
ABD ordusu: Yaralanan ABD askerlerinin sayısı 200'e çıktı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana yaklaşık 200 ABD askerinin... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T02:51+0300
dünya
i̇srail
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104142279_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_86ced9855aa4952164055078ad460267.jpg
i̇srail
i̇ran
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
252
60
SON HABERLER
tr_TR
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104142279_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c3178308c3ff5cf4cd55099be5b4cbc2.jpg
1920
1920
true
252
60
i̇srail, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ABD ordusu: Yaralanan ABD askerlerinin sayısı 200'e çıktı

02:51 17.03.2026
© AP Photo / Maya AlleruzzoABD askeri
ABD askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Abone ol
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana yaklaşık 200 ABD askerinin yaralandığını, bunlardan 10’unun durumunun ağır olduğunu açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılardan bu yana yaşanan kayıplara ilişkin açıklamada bulundu.
Hawkins, saldırıların başlangıcından itibaren toplam yaralı ABD askeri sayısının 200’e ulaştığını belirtirken, yaralılardan 10’unun ağır yaralı olarak değerlendirildiğini ifade etti.
Buna karşın Hawkins, yaralanan askerlerin 180’den fazlasının tedavilerinin ardından yeniden görevlerine döndüğünü kaydetti.
Öte yandan, Sean Parnell, 10 Mart’ta yaptığı açıklamada ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından 8’i ağır olmak üzere yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını bildirmişti.
DÜNYA
01:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала