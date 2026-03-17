https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/abd-ordusu-yaralanan-abd-askerlerinin-sayisi-200e-cikti-1104299304.html
ABD ordusu: Yaralanan ABD askerlerinin sayısı 200'e çıktı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana yaklaşık 200 ABD askerinin... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T02:51+0300
dünya
i̇srail
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104142279_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_86ced9855aa4952164055078ad460267.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/ingiltere-hurmuz-bogazinin-acilmasi-nato-misyonu-olmayacak-1104299029.html
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104142279_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c3178308c3ff5cf4cd55099be5b4cbc2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana yaklaşık 200 ABD askerinin yaralandığını, bunlardan 10’unun durumunun ağır olduğunu açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılardan bu yana yaşanan kayıplara ilişkin açıklamada bulundu.
Hawkins, saldırıların başlangıcından itibaren toplam yaralı ABD askeri sayısının 200’e ulaştığını belirtirken, yaralılardan 10’unun ağır yaralı olarak değerlendirildiğini ifade etti.
Buna karşın Hawkins, yaralanan askerlerin 180’den fazlasının tedavilerinin ardından yeniden görevlerine döndüğünü kaydetti.
Öte yandan, Sean Parnell, 10 Mart’ta yaptığı açıklamada ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından 8’i ağır olmak üzere yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını bildirmişti.