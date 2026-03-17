ABD ordusu: Yaralanan ABD askerlerinin sayısı 200'e çıktı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana yaklaşık 200 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.

2026-03-17T02:51+0300

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılardan bu yana yaşanan kayıplara ilişkin açıklamada bulundu.Hawkins, saldırıların başlangıcından itibaren toplam yaralı ABD askeri sayısının 200’e ulaştığını belirtirken, yaralılardan 10’unun ağır yaralı olarak değerlendirildiğini ifade etti.Buna karşın Hawkins, yaralanan askerlerin 180’den fazlasının tedavilerinin ardından yeniden görevlerine döndüğünü kaydetti.Öte yandan, Sean Parnell, 10 Mart’ta yaptığı açıklamada ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından 8’i ağır olmak üzere yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/ingiltere-hurmuz-bogazinin-acilmasi-nato-misyonu-olmayacak-1104299029.html

