İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de ilk kez görüldü: Takkeli cılıbıt kuşu Gaziantep'te
Gaziantep'te bulunan Hancağız Barajı'nda Türkiye'de ilk kez görülen takkeli cılıbıt (Thinornis tricollaris), ülkede kaydedilen 504. kuş türü oldu. Tür... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye’de ilk kez takkeli cılıbıt kuşu Gaziantep'te Hancağız Barajı’nda görüldü.Doğa fotoğrafçısı Yakup Yener tarafından görüntülenen kuş, Sahra Altı Afrika ve Madagaskar kökenli olup kırmızı göz halkası ve tepesini çevreleyen beyaz tacıyla dikkat çekiyor. Takkeli cılıbıt, Türkiye'de görülen 504. kuş türü olarak kayıtlara geçmeyi başardı.Yener, kuş çeşitliliği açısından önemli bir alan olan Hancağız Barajı’nın korunması gerektiğini belirterek bölgenin ava kapatılmasını önerdi.
17:21 16.03.2026 (güncellendi: 17:22 16.03.2026)
Gaziantep’te bulunan Hancağız Barajı’nda Türkiye’de ilk kez görülen takkeli cılıbıt (Thinornis tricollaris), ülkede kaydedilen 504. kuş türü oldu. Tür, fotoğrafçı Yakup Yener tarafından görüntülendi.
Doğa fotoğrafçısı Yakup Yener tarafından görüntülenen kuş, Sahra Altı Afrika ve Madagaskar kökenli olup kırmızı göz halkası ve tepesini çevreleyen beyaz tacıyla dikkat çekiyor. Takkeli cılıbıt, Türkiye'de görülen 504. kuş türü olarak kayıtlara geçmeyi başardı.
Yener, kuş çeşitliliği açısından önemli bir alan olan Hancağız Barajı’nın korunması gerektiğini belirterek bölgenin ava kapatılmasını önerdi.
