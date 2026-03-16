Türkiye'de ilk kez görüldü: Takkeli cılıbıt kuşu Gaziantep'te
Gaziantep'te bulunan Hancağız Barajı'nda Türkiye'de ilk kez görülen takkeli cılıbıt (Thinornis tricollaris), ülkede kaydedilen 504. kuş türü oldu. Tür... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T17:22+0300
türkiye, kuş, avlanması yasak kuş, kuş cenneti, kuş sürüsü, kuş dili, tür, endemik tür, tehlike altındaki tür
17:21 16.03.2026 (güncellendi: 17:22 16.03.2026)
Gaziantep’te bulunan Hancağız Barajı’nda Türkiye’de ilk kez görülen takkeli cılıbıt (Thinornis tricollaris), ülkede kaydedilen 504. kuş türü oldu. Tür, fotoğrafçı Yakup Yener tarafından görüntülendi.
Türkiye’de ilk kez takkeli cılıbıt kuşu Gaziantep'te Hancağız Barajı’nda görüldü.
Doğa fotoğrafçısı Yakup Yener tarafından görüntülenen kuş, Sahra Altı Afrika ve Madagaskar kökenli olup kırmızı göz halkası ve tepesini çevreleyen beyaz tacıyla dikkat çekiyor. Takkeli cılıbıt, Türkiye'de görülen 504. kuş türü olarak kayıtlara geçmeyi başardı.
Yener, kuş çeşitliliği açısından önemli bir alan olan Hancağız Barajı’nın korunması gerektiğini belirterek bölgenin ava kapatılmasını önerdi.