Türkiye ve Avrupa’nın en küçük kuşu olan çalıkuşu Bursa’da görüntülendi

© AA / Alper Tüydeş

Toplam vücut ağırlığı yaklaşık 6 gram, boyu ise ortalama 7 santimetre olan çalıkuşu, genellikle yüksek rakımlı ve sık ormanlık alanlarda yaşamını sürdürüyor. Yaz aylarında daha çok dağlık ve serin bölgelerde görülen bu tür, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte daha ılıman alanlara göç ediyor.