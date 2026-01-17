Türkiye ve Avrupa’nın en küçük kuşu olan çalıkuşu Bursa’da görüntülendi

Türkiye ve Avrupa’nın en küçük kuş türü olarak bilinen çalıkuşu, kış mevsiminde yaşam alanını değiştirerek Bursa’nın Karacabey ilçesinde görüntülendi. Oldukça küçük yapısı ve hareketli davranışlarıyla dikkat çeken çalıkuşları, doğaseverlerin ilgisini çekti.
Toplam vücut ağırlığı yaklaşık 6 gram, boyu ise ortalama 7 santimetre olan çalıkuşu, genellikle yüksek rakımlı ve sık ormanlık alanlarda yaşamını sürdürüyor. Yaz aylarında daha çok dağlık ve serin bölgelerde görülen bu tür, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte daha ılıman alanlara göç ediyor.
Kış döneminde deniz seviyesine kadar inebilen çalıkuşları, bu süreçte bahçeler, çalılık alanlar ve tarım arazileri çevresinde beslenme faaliyetlerini artırıyor.
Böcekler, larvalar ve küçük omurgasızlarla beslenen çalıkuşu, dallar arasında sürekli hareket halinde olmasıyla biliniyor.
Yuvarlak gövdesi, kısa kuyruğu ve ince gagasıyla tanınan çalıkuşu, küçük boyutuna rağmen oldukça güçlü bir ses yapısına sahip.
