ABD Başkanı Trump'tan Avrupa ülkelerine gümrük vergisi artırma kararı: Gümrük vergisi oranı yüzde 25'e yükseltilecek
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
Türkiye ve Avrupa’nın en küçük kuşu olan çalıkuşu Bursa’da görüntülendi
Türkiye ve Avrupa’nın en küçük kuşu olan çalıkuşu Bursa’da görüntülendi
Yaklaşık 6 gram ağırlığındaki ve 7 santimetrelik boyuyla Türkiye ve Avrupa’nın en küçük kuşu olan çalıkuşu, kış aylarında daha ılıman bölgelere yönelerek... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
çalıkuşu
Türkiye ve Avrupa’nın en küçük kuşu olan çalıkuşu Bursa’da görüntülendi

18:50 17.01.2026
Yaklaşık 6 gram ağırlığındaki ve 7 santimetrelik boyuyla Türkiye ve Avrupa’nın en küçük kuşu olan çalıkuşu, kış aylarında daha ılıman bölgelere yönelerek Bursa’nın Karacabey ilçesinde görüntülendi.
Türkiye ve Avrupa’nın en küçük kuş türü olarak bilinen çalıkuşu, kış mevsiminde yaşam alanını değiştirerek Bursa’nın Karacabey ilçesinde görüntülendi. Oldukça küçük yapısı ve hareketli davranışlarıyla dikkat çeken çalıkuşları, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Türkiye ve Avrupa’nın en küçük kuş türü olarak bilinen çalıkuşu, kış mevsiminde yaşam alanını değiştirerek Bursa’nın Karacabey ilçesinde görüntülendi. Oldukça küçük yapısı ve hareketli davranışlarıyla dikkat çeken çalıkuşları, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Toplam vücut ağırlığı yaklaşık 6 gram, boyu ise ortalama 7 santimetre olan çalıkuşu, genellikle yüksek rakımlı ve sık ormanlık alanlarda yaşamını sürdürüyor. Yaz aylarında daha çok dağlık ve serin bölgelerde görülen bu tür, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte daha ılıman alanlara göç ediyor.

Toplam vücut ağırlığı yaklaşık 6 gram, boyu ise ortalama 7 santimetre olan çalıkuşu, genellikle yüksek rakımlı ve sık ormanlık alanlarda yaşamını sürdürüyor. Yaz aylarında daha çok dağlık ve serin bölgelerde görülen bu tür, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte daha ılıman alanlara göç ediyor.

Kış döneminde deniz seviyesine kadar inebilen çalıkuşları, bu süreçte bahçeler, çalılık alanlar ve tarım arazileri çevresinde beslenme faaliyetlerini artırıyor.

Kış döneminde deniz seviyesine kadar inebilen çalıkuşları, bu süreçte bahçeler, çalılık alanlar ve tarım arazileri çevresinde beslenme faaliyetlerini artırıyor.

Böcekler, larvalar ve küçük omurgasızlarla beslenen çalıkuşu, dallar arasında sürekli hareket halinde olmasıyla biliniyor.

Böcekler, larvalar ve küçük omurgasızlarla beslenen çalıkuşu, dallar arasında sürekli hareket halinde olmasıyla biliniyor.

Yuvarlak gövdesi, kısa kuyruğu ve ince gagasıyla tanınan çalıkuşu, küçük boyutuna rağmen oldukça güçlü bir ses yapısına sahip.

Yuvarlak gövdesi, kısa kuyruğu ve ince gagasıyla tanınan çalıkuşu, küçük boyutuna rağmen oldukça güçlü bir ses yapısına sahip.

