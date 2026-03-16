Turistleri ulaşım kartı bahanesiyle kandırdı: Suçüstü yakalandı
Turistleri ulaşım kartı bahanesiyle kandırdı: Suçüstü yakalandı
Fatih Sultanahmet bölgesinde turistlere toplu taşıma kartı almalarında yardımcı olma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T17:01+0300
2026-03-16T17:01+0300
2026-03-16T17:01+0300
İstanbul'da turistleri ulaşım kartı bahanesiyle dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.Toplu taşıma yardımı yalanıAlınan bilgiye göre, Sultanahmet Meydanı'ndaki turistleri hedef alan bir şüpheli, İstanbul'daki toplu taşımada kullanabilecekleri kartı almalarında yardımcı olacağını söyleyerek Almanya'dan gelen bir gruba yaklaştı.Para yükletip tek kullanımlık kart verdiZanlı, Alman turist Sandra Lexhaller'in kredi kartını kullanarak biletmatikten birkaç kez 999 lira toplu taşıma kartına yükleme yaptı. Bu sırada el çabukluğuyla yükleme yapılan kartı alan şüpheli, turiste sadece tek kullanımlık kart verdi. Tramvaya binerken bakiye olmadığını fark eden turist de durumu turizm polisine bildirdi.Bunun üzerine olayın gerçekleştiği yere giden İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bir başka turisti dolandırmaya çalışırken suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan zanlı, Turizm Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ilgili polis merkezine götürüldü.Yaklaşık 2 bin lira dolandırılan Alman turist Sandra Lexhaller, başka turistlerin de mağdur olmaması için polise şikayetçi olmak istediğini, polislerin de kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.
i̇stanbul, dolandırıcılık, turist
Turistleri ulaşım kartı bahanesiyle kandırdı: Suçüstü yakalandı
Fatih Sultanahmet bölgesinde turistlere toplu taşıma kartı almalarında yardımcı olma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İstanbul'da turistleri ulaşım kartı bahanesiyle dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.
Toplu taşıma yardımı yalanı
Alınan bilgiye göre, Sultanahmet Meydanı'ndaki turistleri hedef alan bir şüpheli, İstanbul'daki toplu taşımada kullanabilecekleri kartı almalarında yardımcı olacağını söyleyerek Almanya'dan gelen bir gruba yaklaştı.
Para yükletip tek kullanımlık kart verdi
Zanlı, Alman turist Sandra Lexhaller'in kredi kartını kullanarak biletmatikten birkaç kez 999 lira toplu taşıma kartına yükleme yaptı. Bu sırada el çabukluğuyla yükleme yapılan kartı alan şüpheli, turiste sadece tek kullanımlık kart verdi. Tramvaya binerken bakiye olmadığını fark eden turist de durumu turizm polisine bildirdi.
Bunun üzerine olayın gerçekleştiği yere giden İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bir başka turisti dolandırmaya çalışırken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, Turizm Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ilgili polis merkezine götürüldü.
Yaklaşık 2 bin lira dolandırılan Alman turist Sandra Lexhaller, başka turistlerin de mağdur olmaması için polise şikayetçi olmak istediğini, polislerin de kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.