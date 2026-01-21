https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/65-yil-once-olen-kadinin-kimligiyle-devleti-15-milyon-lira-dolandirdilar-aile-uyeleri-gozaltina-1102914364.html

65 yıl önce ölen kadının kimliğiyle devleti 15 milyon lira dolandırdılar: Aile üyeleri gözaltına alındı

65 yıl önce ölen kadının kimliğiyle devleti 15 milyon lira dolandırdılar: Aile üyeleri gözaltına alındı

Yozgat'ta 65 yıl önce ölen kadının kimliğini kullanan aile üyelerinin kamu kurum ve kuruluşlarını 15 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Yozgat'ta 65 yıl önce hayatını kaybeden kadının kimlik bilgilerini kullanan ve aralarında 87 yaşındaki kız kardeşinin de bulunduğu aile üyelerinin kamu kurum ve kuruluşlarını 15 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Şüphelilerin ölen kadın adına maaş, deprem yardımı, evde bakım yardımı gibi çok sayıda devlet yardımı aldıkları öğrenildi. 30 yaşındayken ölen kadının kimliğini kullandılarİl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1961'de 30 yaşındayken vefat eden H.E'nin kimlik ve banka bilgileri kullanılarak 2005 yılından itibaren çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından haksız menfaat temin edildiğini tespit etti.87 yaşındaki kız kardeşi de yakalandıBu kapsamda ekipler, H.E'nin 87 yaşındaki kız kardeşi S.C. ile kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O'nun (25) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yozgat, Kayseri ve Ankara'da ikamet eden 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 4 cep telefonu, 4 SIM kart, 2 banka/kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirildi.Deprem yardımı da almışlar evde bakım yardımı da"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi/özel belgede sahtecilik" ile "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlamalarıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Şefaatli Adliyesi'ne getirildi.Zanlıların, ölen kadın adına banka hesapları açtıkları, maaş, deprem yardımı, evde bakım yardımı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alarak devleti yaklaşık 15 milyon lira zarara uğrattıkları öğrenildi.

