https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/tucker-carlson-iran-savasi-oncesi-mesajlarimi-okudular-beni-ajanlikla-suclayabilirler-1104284809.html

Tucker Carlson: İran savaşı öncesi mesajlarımı okudular, beni ajanlıkla suçlayabilirler

Tucker Carlson: İran savaşı öncesi mesajlarımı okudular, beni ajanlıkla suçlayabilirler

Sputnik Türkiye

İran savaşına yönelik eleştirileri gündem olan Tucker Carlson, ABD Adalet Bakanlığı’nın kendisine karşı “kayıt dışı yabancı ajan” suçlaması hazırlığında... 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T13:02+0300

2026-03-16T13:02+0300

2026-03-16T13:36+0300

dünya

tucker carlson

i̇srail

cia

i̇ran

donald trump

abd adalet bakanlığı

i̇ddia

abd

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104284538_0:0:2034:1144_1920x0_80_0_0_a7d93d96183f5943a7ff98ad98e35fce.jpg

''Herkes biliyor ki bu savaşı yapmamızın tek nedeni İsrail'in bunu istemesi” ifadelerini kullanan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, sosyal medya platformu X’te yayımladığı yaklaşık beş dakikalık videoda konuya ilişkin görüşlerini anlattı.Carlson videoda, “CIA benim hakkımda bir tür suç duyurusu hazırlıyor, işlediğimi iddia ettikleri bir suç nedeniyle Adalet Bakanlığı’na iletilmek üzere bir rapor hazırlanıyor. Suç ne mi? Savaş başlamadan önce İran’daki insanlarla konuşmuş olmam. Mesajlarımı okudular” ifadelerini kullandı.‘Yabancı Ajan Yasası olabilir’Carlson, hakkında açılması muhtemel davanın ‘Yabancı Ajan Yasası’ kapsamında olabileceğini söyledi. ‘İsrail görüşlerim nedeniyle hedef alınmış olabilirim’Carlson ayrıca son yıllarda İsrail hakkındaki eleştirilerinin CIA içinde bazı kişilerin kendisini hedef almasına yol açmış olabileceğini öne sürdü. “İsrail hakkındaki görüşlerim nedeniyle bana kızgın olan bazı kişiler var ve onların belirli bir hareket alanı bulunuyor. Bazen kolluk kuvvetlerinin dinleme izinleri alabilmesi için suç duyurularını bu şekilde iletirler. Bu tamamen gerçek bir durum” dedi.Carlson son haftalarda ABD ve İsrail’in düzenlediği ve İran’ın dini lideri Ali Khamenei’nin öldüğü saldırıları sert biçimde eleştirmişti. Saldırıları “tam anlamıyla iğrenç ve kötü” olarak nitelendiren Carlson, 'Epik Öfke' adlı operasyonun yalnızca İsrail adına yürütüldüğünü savunmuştu.‘Savaş dönemlerinde ülkeler daha otoriter olur’ Carlson, konuyu gündeme getirmesinin birkaç nedeni olduğunu da dile getirdi. Bunlardan ilki, savaş dönemlerinde ülkelerin daha otoriter hale geldiğini savunması oldu. Carlson, savaş zamanlarında, ABD dahil ülkelerin, muhalif görüşlere karşı çok daha az tolerans gösterdiğini söyledi.Trump: O artık MAGA değilABD Başkanı Donald Trump ise bu açıklamaların ardından Carlson’ı “Make America Great Again” (Amerika'yı Tekrar Harika Yap) hareketinden uzaklaştırmıştı.Trump, 5 Mart’ta ABC News’e yaptığı açıklamada “Tucker yolunu kaybetti. Bunu uzun zamandır biliyordum ve o artık MAGA değil. MAGA ülkemizi kurtarmak ve yeniden büyük yapmak demektir. Tucker bunların hiçbirini temsil etmiyor” ifadelerini kullanmıştı.

i̇srail

i̇ran

i̇ddia

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tucker carlson, i̇srail, cia, i̇ran, donald trump, abd adalet bakanlığı, i̇ddia, abd, haberler