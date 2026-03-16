Trump’ın özel telefonu sızdı, Beyaz Saray alarmda: CEO’lar ve yatırımcılar numara için para ve kripto teklif etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel cep telefonu numarasının Washington'daki siyaset ve medya çevrelerine sızdığı iddiası Beyaz Saray'da güvenlik ve iletişim... 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T11:47+0300

ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel cep telefonu numarasının Washington’daki siyaset ve medya çevrelerine sızdığı iddiası ABD’de yeni bir tartışma başlattı.ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump’ın özel telefon numarası bazı iş insanları, yatırımcılar ve gazeteciler tarafından elde edilmeye çalışılıyor. İddiaya göre bazı isimler, numaraya ulaşmak için para ya da kripto para teklifinde bulundu.İki üst düzey yönetim yetkilisi, söz konusu durumun Beyaz Saray’a iletilen güvenlik raporlarında da yer aldığını söyledi.Bir yetkili yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:Gazetecilerden “iletişim bilgisi takası” teklifiABD merkezli The Atlantic dergisinin haberine göre bazı gazeteciler de Trump’ın numarasını elde etmek için iletişim bilgisi takası teklif etti.Haberde, bazı gazetecilerin diğer dünya liderlerinin ya da tanınmış isimlerin telefon numaralarını paylaşma teklifinde bulunduğu iddia edildi.Bir Beyaz Saray yetkilisi durumu şu sözlerle tanımladı:Beyaz Saray’da telefon trafiği patladıTrump’ın telefon numarasının yayılmasıyla birlikte Beyaz Saray’da telefon trafiğinin ciddi şekilde arttığı belirtiliyor.Başlangıçta yalnızca Trump’ın yakın çevresi ve sınırlı sayıda gazeteci tarafından bilinen telefon numarasının, zamanla daha geniş çevrelere ulaştığı ifade ediliyor.Bir Beyaz Saray kaynağı yaşanan yoğunluğu şöyle anlattı:“Gazeteciler arka arkaya arıyor. Telefon sürekli çalıyor.”Danışmanların ise bu yoğun telefon trafiğini takip etmeyi büyük ölçüde bıraktığı belirtiliyor.Beyaz Saray’dan açıklama: “En erişilebilir başkan”Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, ortaya çıkan tartışmalara ilişkin açıklamasında Trump’ın iletişim tarzını savundu.Kelly, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Telefon görüşmeleri piyasaları etkilediÖzellikle ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından çok sayıda medya kuruluşunun doğrudan Trump’ı arayarak açıklama almaya çalıştığı belirtiliyor.ABC News, CNN, Fox News, NBC News, The New York Times, The Washington Post ve Politico gibi medya kuruluşlarının bu telefon görüşmeleri üzerinden Trump’a ulaştığı ifade edildi.Ancak Trump’ın kısa telefon görüşmelerinde verdiği zaman zaman çelişkili mesajların küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtığı belirtiliyor.Örneğin Trump’ın bir görüşmede İran ile çatışmaların iki ya da üç gün içinde bitebileceğini, başka bir görüşmede ise sürecin dört ila beş hafta sürebileceğini söylediği aktarıldı.Bir gazeteciye savaşın büyük ölçüde tamamlandığını söylemesinin ardından petrol fiyatları ve ABD borsasında ani hareketlilik yaşandığı da kaydedildi.

