Trump Çin’e baskı yaptı, Pekin’den kritik açıklama geldi: 'Gerilimi düşürmeye kararlıyız'
Trump Çin’e baskı yaptı, Pekin’den kritik açıklama geldi: 'Gerilimi düşürmeye kararlıyız'
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu’daki gerilimin azaltılması için diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Pekin yönetimi, Hürmüz Boğazı krizi konusunda tüm... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T11:39+0300
2026-03-16T11:39+0300
2026-03-16T11:39+0300
Çin, Ortadoğu’da artan gerilimin tırmandırılmaması için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü duyurdu.Çin Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada Pekin yönetiminin bölgedeki krizin düşürülmesine yönelik çabalara bağlı olduğunu ve bu kapsamda çok taraflı diplomatik temasların devam ettiğini bildirdi.Bakanlık açıklamasında, Çin’in bölgedeki tüm taraflarla iletişim halinde olduğu vurgulandı.Hürmüz Boğazı krizi gündemdeAçıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere de değinildi.Çin Dışişleri Bakanlığı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik su yolunda yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirtti.Pekin yönetimi, boğazdaki krizin çözümü için tüm taraflarla temas halinde olduklarını ve diplomatik kanalların açık tutulduğunu ifade etti.Trump’ın Çin’den destek çağrısına yanıtÇin’in açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin’den Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için destek talep ettiğini söylemesinin ardından geldi.Çin Dışişleri Bakanlığı, bu konuda çok taraflı diplomatik görüşmelerin sürdüğünü ve Pekin’in gerilimi azaltmaya yönelik çabalara bağlı kaldığını bildirdi.ABD-Çin zirvesi için temaslar sürüyorBakanlık ayrıca ABD ile Çin arasında planlanan liderler zirvesine ilişkin temasların sürdüğünü açıkladı.Donald Trump, hafta sonu Financial Times’a verdiği telefon röportajında, ay sonunda yapılması planlanan Şi Cinping ile zirveyi erteleyebileceğini söylemişti.Trump’ın bu açıklaması, Pekin’e Hürmüz Boğazı krizi konusunda daha aktif rol üstlenmesi için baskı yapmak istediği şeklinde yorumlandı.Küresel enerji piyasaları için kritik boğazUzmanlara göre Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği en kritik deniz yollarından biri olarak kabul ediliyor.Bu nedenle boğazdaki herhangi bir askeri gerilim veya abluka ihtimali, küresel enerji piyasaları ve petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.
2026
hürmüz boğazı, pekin, çin, xi jinping, donald trump, dışişleri bakanlığı, açıklama, financial times, haberler, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping
hürmüz boğazı, pekin, çin, xi jinping, donald trump, dışişleri bakanlığı, açıklama, financial times, haberler, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping
Trump Çin’e baskı yaptı, Pekin’den kritik açıklama geldi: 'Gerilimi düşürmeye kararlıyız'
Çin Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu’daki gerilimin azaltılması için diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Pekin yönetimi, Hürmüz Boğazı krizi konusunda tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını duyurdu. Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den boğazın açılması için daha aktif rol üstlenmesini istemesinin ardından geldi.
Çin, Ortadoğu’da artan gerilimin tırmandırılmaması için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı
, pazartesi günü yaptığı açıklamada Pekin yönetiminin bölgedeki krizin düşürülmesine yönelik çabalara bağlı olduğunu
ve bu kapsamda çok taraflı diplomatik temasların devam ettiğini
bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, Çin’in bölgedeki tüm taraflarla iletişim halinde olduğu
vurgulandı.
Hürmüz Boğazı krizi gündemde
Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere de değinildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik su yolunda yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirtti.
Pekin yönetimi, boğazdaki krizin çözümü için tüm taraflarla temas halinde olduklarını ve diplomatik kanalların açık tutulduğunu ifade etti.
Trump’ın Çin’den destek çağrısına yanıt
Çin’in açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin’den Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için destek talep ettiğini söylemesinin ardından
geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, bu konuda çok taraflı diplomatik görüşmelerin sürdüğünü ve Pekin’in gerilimi azaltmaya yönelik çabalara bağlı kaldığını bildirdi.
ABD-Çin zirvesi için temaslar sürüyor
Bakanlık ayrıca ABD ile Çin arasında planlanan liderler zirvesine ilişkin temasların sürdüğünü açıkladı.
Donald Trump
, hafta sonu Financial Times’a verdiği telefon röportajında
, ay sonunda yapılması planlanan Şi Cinping ile zirveyi erteleyebileceğini
söylemişti.
Trump’ın bu açıklaması, Pekin’e Hürmüz Boğazı krizi konusunda daha aktif rol üstlenmesi için baskı yapmak istediği şeklinde yorumlandı.
Küresel enerji piyasaları için kritik boğaz
Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği en kritik deniz yollarından biri olarak kabul ediliyor.
Bu nedenle boğazdaki herhangi bir askeri gerilim veya abluka ihtimali, küresel enerji piyasaları ve petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.