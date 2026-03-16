Ticaret Bakanlığı açıkladı, yurt dışında marka alan firmalara destek: Devlet destekleri kapsamına alındı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de üretim ve tedarik süreçlerini gerçekleştiren firmaların, yurt dışında satın aldıkları yabancı markaya yönelik birimlerin kira... 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T10:02+0300

Ticaret Bakanlığından yurt dışında marka alan firmalara yeni destek geldi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, küresel ticaretin rotasının yeniden çizildiği, rekabetin yalnızca ürün odaklı değil, marka ve pazar hakimiyeti odaklı yaşandığı bugünlerde Türkiye'nin "Made in Türkiye" damgalı ürünleriyle dünya pazarlarındaki gücünü her geçen gün artırdığı belirtildi.Bakanlıktan yeni destek açıklamasıBakanlık, ihracatçıların küresel pazarlardaki elini güçlendirmek, katma değerli ihracatı artırmak ve Türkiye'nin stratejik hedefleri doğrultusunda dünya ticaretindeki payını yükseltmek amacıyla yeni ve stratejik bir adım attığına işaret edilen açıklamada, ülkenin güçlü üretim altyapısı, kalifiye insan kaynağı ve gelişmiş tedarik zinciri kapasitesinin, ihracatın temel taşını oluşturduğu aktarıldı. Bu gücün, uluslararası arenada hak ettiği karşılığı bulmasının, yalnızca ürün satarak değil, uluslararası marka ağlarına entegre olmakla mümkün olacağına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Düzenleme ihracatçılarımızın markalaşmasını desteklemektedir'Söz konusu destekle yalnızca finansal katkı sağlamayacağı, aynı zamanda ihracatçıların küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirecek stratejik bir vizyon ortaya konulacağına değinilen açıklamada, şirketlerin halihazırda tedarikçisi konumunda oldukları müşterileri ve pazarı hazır markaları satın alarak, ileri entegrasyon sağlamalarının desteklendiği, böylece uluslararası marka değerlerinin Türkiye'nin fikri mülkiyet havuzuna katılmasıyla, katma değerli büyümenin önünün açıldığı vurgulandı.Bu stratejik adımla, firmaların yabancı markaları satın alarak oluşturdukları dağıtım ve satış ağlarını, "Made in Türkiye" ürünlerinin dünya pazarlarına tanıtım üssü haline getirmelerinin teşvik edileceğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-subat-ayinda-enflasyon-beklentileri-geriledi--1103758802.html

