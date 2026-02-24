https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-subat-ayinda-enflasyon-beklentileri-geriledi--1103758802.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Şubat ayında enflasyon beklentileri geriledi
Enflasyon beklentileri anketi sonuçlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayında enflasyon beklentilerindeki gerilemeye dikkat... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen şubat ayında enflasyon beklentilerinin gerilemesine vurgu yaptı. Bakan Şimşek, "Piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen, şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan geriledi" dedi.Dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruzEnflasyon beklentileri sonuçlarını değerlendiren Bakan Şimşek sosyal medyasından bir değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen Ocak ayı enflasyonuna rağmen, şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan geriledi. Hanehalkı beklentileri için daha kapsayıcı bir anket kullanılmaya başlandı. Eski seride ocak ayı için yüzde 52,1 olan 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 48,8’e gerilerken, şubat ayında yatay kaldı. Geçici unsurların fiyatlama davranışlarına yansımasını sınırlayacak politikalarımızı sürdürürken arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz."