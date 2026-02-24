https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-subat-ayinda-enflasyon-beklentileri-geriledi--1103758802.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Şubat ayında enflasyon beklentileri geriledi

Enflasyon beklentileri anketi sonuçlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayında enflasyon beklentilerindeki gerilemeye dikkat... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen şubat ayında enflasyon beklentilerinin gerilemesine vurgu yaptı. Bakan Şimşek, "Piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen, şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan geriledi" dedi.Dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruzEnflasyon beklentileri sonuçlarını değerlendiren Bakan Şimşek sosyal medyasından bir değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

