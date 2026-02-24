Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Şubat ayında enflasyon beklentileri geriledi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Şubat ayında enflasyon beklentileri geriledi
Enflasyon beklentileri anketi sonuçlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayında enflasyon beklentilerindeki gerilemeye dikkat... 24.02.2026
2026-02-24T13:14+0300
2026-02-24T13:14+0300
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanı
enflasyon
enflasyon oranı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen şubat ayında enflasyon beklentilerinin gerilemesine vurgu yaptı. Bakan Şimşek, "Piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen, şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan geriledi" dedi.Dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruzEnflasyon beklentileri sonuçlarını değerlendiren Bakan Şimşek sosyal medyasından bir değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Şubat ayında enflasyon beklentileri geriledi

13:14 24.02.2026
Bakan Şimşek
Bakan Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© Osmancan Gürdoğan
Enflasyon beklentileri anketi sonuçlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayında enflasyon beklentilerindeki gerilemeye dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen şubat ayında enflasyon beklentilerinin gerilemesine vurgu yaptı. Bakan Şimşek, "Piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen, şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan geriledi" dedi.

Dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz

Enflasyon beklentileri sonuçlarını değerlendiren Bakan Şimşek sosyal medyasından bir değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen Ocak ayı enflasyonuna rağmen, şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan geriledi. Hanehalkı beklentileri için daha kapsayıcı bir anket kullanılmaya başlandı. Eski seride ocak ayı için yüzde 52,1 olan 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 48,8’e gerilerken, şubat ayında yatay kaldı. Geçici unsurların fiyatlama davranışlarına yansımasını sınırlayacak politikalarımızı sürdürürken arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz."
