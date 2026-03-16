Taylandlı politikacı Thongsri: İstikrar için Rus petrolünü alabiliriz

Ortadoğu’daki gerilimin uzun vadede etkisini koruyacağına dikkat çeken Senatör Thongsri, Rusya’dan petrol ithalatının iyi bir seçenek olduğunu belirtti. 16.03.2026, Sputnik Türkiye

Tayland Senatosu’nda Enerji Komitesi Başkanı Pornperm Thongsri, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki gerilimin ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının enerji fiyatlarında uzun süreli bir artışa yol açabileceğini belirterek, “Bu bağlamda, Tayland iç yakıt piyasasını istikrara kavuşturmak için Rus petrolü satın alma olasılığını dışlamıyor” dedi.Ortadoğu’daki gerilim kısa sürse dahi bölgenin petrol altyapısına verdiği zararın daha uzun süre etkisini koruyacağı görüşünü dile getiren Thongsri, “İran'ın komşu petrol üreten ülkelerin petrol altyapısına saldırması durumunda, bu tesislerin yeniden inşası zaman alır” ifadesini kullandı.Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğinin de ek riskler arz ettiğini belirten Taylandlı senatör, “Asya ülkeleri Ortadoğu'dan gelen enerji kaynaklarına büyük ölçüde bağımlı. Yaklaşık yüzde 40 oranında” diye kaydetti.Ülke yönetiminin Rusya’dan petrol ithalatına başlama fikrine destek veren Thongsri, “Mevcut ortamda Rus petrolü Tayland için bir seçenek olabilir. ABD izin verirse bu planı desteklerim. Aksi takdirde yaptırım riski var” yorumunda bulundu.Tayland’ın kısa vadede enerji verimliliğini artırmayı ve tarımsal atıklardan biyoyakıt geliştirme dahil alternatif yakıt kaynaklarını araştırmayı hedeflediğini anlatan politikacı, uzun vadede de yeni enerji üretim teknolojilerini değerlendirmeyi planladıklarını belirterek, “Tayland'ın acilen küçük modüler reaktörleri kullanmak için planlamaya başlaması gerekiyor” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/ab-kizildenizdeki-aspides-misyonunu-hurmuze-aktarmayi-degerlendiriyor-1104283755.html

