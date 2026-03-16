Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
AB, Kızıldeniz’deki "Aspides" misyonunu Hürmüz’e aktarmayı değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) dış politika şefi Kallas, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik uyguladığı 'Aspides' misyonunun görev yerini değiştirmeyi değerlendirdiklerini belirtti.
2026-03-16T12:33+0300
2026-03-16T12:35+0300
dünya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
12:33 16.03.2026 (güncellendi: 12:35 16.03.2026)
© AP Photo / Omar HavanaEstonia's Prime Minister Kaja Kallas talks to journalists as he arrives for an EU summit in Brussels, Thursday, Feb. 1, 2024. European Union leaders meet in Brussels for a one day summit to discuss the revision of the Multiannual Financial Framework 2021-2027, including support for Ukraine. (AP Photo/Omar Havana)
Estonia's Prime Minister Kaja Kallas talks to journalists as he arrives for an EU summit in Brussels, Thursday, Feb. 1, 2024. European Union leaders meet in Brussels for a one day summit to discuss the revision of the Multiannual Financial Framework 2021-2027, including support for Ukraine. (AP Photo/Omar Havana)
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) dış politika şefi Kallas, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik uyguladığı ‘Aspides’ misyonunun görev yerini değiştirmeyi değerlendirdiklerini belirtti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde, Ortadoğu’daki savaş nedeniyle kapatılan Hürmüz Boğazı’na askeri güç gönderme fikrinin masada olduğunu bildirdi.
Kallas, “Bugün üye ülkelerle, bu misyonun görev tanımının, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açık kalmasına katkıda bulunacak şekilde değiştirilmesinin mümkün olup olmadığını görüşeceğiz” ifadesini kullandı.
Hafta sonu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü bildiren Kallas, Ukrayna tahılının ihracatıyla ilgili Karadeniz girişimine benzer bir uygulamanın Hürmüz Boğazı için de başlatılması fikrini ele aldıklarını söyledi.
AB, 'Aspides' misyonunu Şubat 2024'te başlatmıştı. Misyon, Kızıldeniz'de gemilerin korunması ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması amacıyla yetkilendirilmişti.
DÜNYA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
