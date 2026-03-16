https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/ab-kizildenizdeki-aspides-misyonunu-hurmuze-aktarmayi-degerlendiriyor-1104283755.html

AB, Kızıldeniz’deki "Aspides" misyonunu Hürmüz’e aktarmayı değerlendiriyor

AB, Kızıldeniz’deki "Aspides" misyonunu Hürmüz’e aktarmayı değerlendiriyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) dış politika şefi Kallas, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik uyguladığı ‘Aspides’ misyonunun görev yerini değiştirmeyi... 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T12:33+0300

2026-03-16T12:33+0300

2026-03-16T12:35+0300

dünya

avrupa birliği

kaja kallas

hürmüz boğazı

kızıldeniz

birleşmiş milletler (bm)

antonio guterres

ukrayna

karadeniz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090322005_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91f9eeef43bfd1cc79359acf6d3c09ef.jpg

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde, Ortadoğu’daki savaş nedeniyle kapatılan Hürmüz Boğazı’na askeri güç gönderme fikrinin masada olduğunu bildirdi.Kallas, “Bugün üye ülkelerle, bu misyonun görev tanımının, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açık kalmasına katkıda bulunacak şekilde değiştirilmesinin mümkün olup olmadığını görüşeceğiz” ifadesini kullandı.Hafta sonu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü bildiren Kallas, Ukrayna tahılının ihracatıyla ilgili Karadeniz girişimine benzer bir uygulamanın Hürmüz Boğazı için de başlatılması fikrini ele aldıklarını söyledi.AB, 'Aspides' misyonunu Şubat 2024'te başlatmıştı. Misyon, Kızıldeniz'de gemilerin korunması ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması amacıyla yetkilendirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/iran-hurmuz-bogazini-kapatarak-savasta-inisiyatifi-eline-gecirdi--1104279560.html

hürmüz boğazı

kızıldeniz

ukrayna

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, kaja kallas, hürmüz boğazı, kızıldeniz, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, ukrayna, karadeniz