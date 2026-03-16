AB, Kızıldeniz’deki "Aspides" misyonunu Hürmüz’e aktarmayı değerlendiriyor
AB, Kızıldeniz’deki "Aspides" misyonunu Hürmüz’e aktarmayı değerlendiriyor
Avrupa Birliği (AB) dış politika şefi Kallas, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik uyguladığı 'Aspides' misyonunun görev yerini değiştirmeyi... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T12:33+0300
2026-03-16T12:33+0300
2026-03-16T12:35+0300
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde, Ortadoğu’daki savaş nedeniyle kapatılan Hürmüz Boğazı’na askeri güç gönderme fikrinin masada olduğunu bildirdi.Kallas, “Bugün üye ülkelerle, bu misyonun görev tanımının, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açık kalmasına katkıda bulunacak şekilde değiştirilmesinin mümkün olup olmadığını görüşeceğiz” ifadesini kullandı.Hafta sonu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü bildiren Kallas, Ukrayna tahılının ihracatıyla ilgili Karadeniz girişimine benzer bir uygulamanın Hürmüz Boğazı için de başlatılması fikrini ele aldıklarını söyledi.AB, 'Aspides' misyonunu Şubat 2024'te başlatmıştı. Misyon, Kızıldeniz'de gemilerin korunması ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması amacıyla yetkilendirilmişti.
avrupa birliği, kaja kallas, hürmüz boğazı, kızıldeniz, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, ukrayna, karadeniz
AB, Kızıldeniz’deki "Aspides" misyonunu Hürmüz’e aktarmayı değerlendiriyor
12:33 16.03.2026 (güncellendi: 12:35 16.03.2026)
Avrupa Birliği (AB) dış politika şefi Kallas, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik uyguladığı ‘Aspides’ misyonunun görev yerini değiştirmeyi değerlendirdiklerini belirtti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde, Ortadoğu’daki savaş nedeniyle kapatılan Hürmüz Boğazı’na askeri güç gönderme fikrinin masada olduğunu bildirdi.
Kallas, “Bugün üye ülkelerle, bu misyonun görev tanımının, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açık kalmasına katkıda bulunacak şekilde değiştirilmesinin mümkün olup olmadığını görüşeceğiz” ifadesini kullandı.
Hafta sonu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü bildiren Kallas, Ukrayna tahılının ihracatıyla ilgili Karadeniz girişimine benzer bir uygulamanın Hürmüz Boğazı için de başlatılması fikrini ele aldıklarını söyledi.
AB, 'Aspides' misyonunu Şubat 2024'te başlatmıştı. Misyon, Kızıldeniz'de gemilerin korunması ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması amacıyla yetkilendirilmişti.