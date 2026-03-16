https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/subatta-trafige-kayitli-tasit-sayisi-geriledi-satislarda-en-cok-hangi-marka-tercih-edildi-1104282456.html

Şubatta trafiğe kayıtlı taşıt sayısı geriledi: Satışlarda en çok hangi marka tercih edildi?

Sputnik Türkiye

Trafiğe şubatta 121 bin 791 aracın kaydı yapılırken 4 bin 221 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki araç sayısı 117 bin 570 arttı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T11:50+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100800400_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7c4cf623a734445e1e00414a92fb527f.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı gerilediBuna göre, şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 azalarak 121 bin 791'e geriledi. Söz konusu dönemde, kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 26,5 artarak 3 bin 338'den 4 bin 221'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı, şubat ayında 117 bin 570 yükseliş kaydetti.Söz konusu ayda, trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre ise yüzde 15,8 azalış gerçekleşti.Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre motosiklette yüzde 36,2, traktörde yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 60,3, kamyonette yüzde 46,3, kamyonda yüzde 37, minibüste yüzde 26,6, otomobilde yüzde 22,1 ve otobüste yüzde 11 geriledi.Trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat sonu itibarıyla 34 milyona yaklaştıTrafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 31 milyon 596 bin 522'den 33 milyon 869 bin 80'e yükseldi.Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Devri yapılan araçlarDevri yapılan toplam 806 bin 588 taşıtın, yüzde 69'u otomobil, yüzde 15,4'ü kamyonet, yüzde 8,1'i motosiklet, yüzde 2,9'u traktör, yüzde 2,1'i kamyon, yüzde 1,7'si minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı araçlardan oluştu.En çok hangi marka tercih edildi?Şubatta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,8'inin Renault, yüzde 11'inin Toyota, yüzde 7,2'sinin Volkswagen, yüzde 5,9'unun Hyundai, yüzde 5,3'ünün Fiat, yüzde 4,8'inin Peugeot, yüzde 4,7'sinin, Skoda, yüzde 4,7'sinin Opel, yüzde 4,7'sinin TOGG, yüzde 4,3'ünün Citroen, yüzde 3,1'inin BYD, yüzde 3'ünün Chery, yüzde 2,9'unun Ford, yüzde 2,8'inin Mercedes-Benz, yüzde 2,7'sinin Kia, yüzde 2,3'ünün Nissan, yüzde 2,1'inin BMW, yüzde 2,1'inin Audi, yüzde 2'sinin Mini, yüzde 1,5'inin Volvo ve yüzde 8,4'ünün diğer markalar olduğu tespit edildi.Ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11,9 azalarak 266 bin 411, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,2 artarak 8 bin 186 oldu. Söz konusu dönemde, trafikteki toplam taşıt sayısı 258 bin 225 arttı.Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 otomobilin, yüzde 42,5'i benzin, yüzde 29,8'i hibrit, yüzde 18,2'si elektrikli, yüzde 9'u dizel ve yüzde 0,5'i LPG yakıtlı oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

