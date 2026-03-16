Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/subatta-trafige-kayitli-tasit-sayisi-geriledi-satislarda-en-cok-hangi-marka-tercih-edildi-1104282456.html
Şubatta trafiğe kayıtlı taşıt sayısı geriledi: Satışlarda en çok hangi marka tercih edildi?
Sputnik Türkiye
Trafiğe şubatta 121 bin 791 aracın kaydı yapılırken 4 bin 221 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki araç sayısı 117 bin 570 arttı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T11:49+0300
2026-03-16T11:50+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100800400_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7c4cf623a734445e1e00414a92fb527f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100800400_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_657ca8c6347da0e1440cee329a0a43a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
renault, toyota, hyundai, volkswagen (vw), skoda, fiat, otomobil
Şubatta trafiğe kayıtlı taşıt sayısı geriledi: Satışlarda en çok hangi marka tercih edildi?

11:49 16.03.2026 (güncellendi: 11:50 16.03.2026)
© AP Photo / David ZalubowskiAraçlar
Araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / David Zalubowski
Abone ol
Trafiğe şubatta 121 bin 791 aracın kaydı yapılırken 4 bin 221 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki araç sayısı 117 bin 570 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geriledi

Buna göre, şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 azalarak 121 bin 791'e geriledi. Söz konusu dönemde, kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 26,5 artarak 3 bin 338'den 4 bin 221'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı, şubat ayında 117 bin 570 yükseliş kaydetti.
Söz konusu ayda, trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre ise yüzde 15,8 azalış gerçekleşti.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre motosiklette yüzde 36,2, traktörde yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 60,3, kamyonette yüzde 46,3, kamyonda yüzde 37, minibüste yüzde 26,6, otomobilde yüzde 22,1 ve otobüste yüzde 11 geriledi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat sonu itibarıyla 34 milyona yaklaştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 31 milyon 596 bin 522'den 33 milyon 869 bin 80'e yükseldi.
Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 806 bin 588 taşıtın, yüzde 69'u otomobil, yüzde 15,4'ü kamyonet, yüzde 8,1'i motosiklet, yüzde 2,9'u traktör, yüzde 2,1'i kamyon, yüzde 1,7'si minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı araçlardan oluştu.

En çok hangi marka tercih edildi?

Şubatta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,8'inin Renault, yüzde 11'inin Toyota, yüzde 7,2'sinin Volkswagen, yüzde 5,9'unun Hyundai, yüzde 5,3'ünün Fiat, yüzde 4,8'inin Peugeot, yüzde 4,7'sinin, Skoda, yüzde 4,7'sinin Opel, yüzde 4,7'sinin TOGG, yüzde 4,3'ünün Citroen, yüzde 3,1'inin BYD, yüzde 3'ünün Chery, yüzde 2,9'unun Ford, yüzde 2,8'inin Mercedes-Benz, yüzde 2,7'sinin Kia, yüzde 2,3'ünün Nissan, yüzde 2,1'inin BMW, yüzde 2,1'inin Audi, yüzde 2'sinin Mini, yüzde 1,5'inin Volvo ve yüzde 8,4'ünün diğer markalar olduğu tespit edildi.
Ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11,9 azalarak 266 bin 411, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,2 artarak 8 bin 186 oldu. Söz konusu dönemde, trafikteki toplam taşıt sayısı 258 bin 225 arttı.
Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 otomobilin, yüzde 42,5'i benzin, yüzde 29,8'i hibrit, yüzde 18,2'si elektrikli, yüzde 9'u dizel ve yüzde 0,5'i LPG yakıtlı oldu.
Araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
EKONOMİ
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
