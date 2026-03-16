İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Siirt'te sel alarmı: Riskli binalar tahliye edildi, Bitlis Çayı yükseldi
Siirt'ten geçen Bitlis Çayı'nda su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Riskli yapılara tahliye tebligatı yapıldı. Meteoroloji gece 03.00'la 06.00 arası... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T14:45+0300
Siirt'te sel alarmı: Riskli binalar tahliye edildi, Bitlis Çayı yükseldi

14:45 16.03.2026
© Siirt ValiliğiSiirt'te sel: Riskli binalar tahliye edildi, Bitlis Çayı yükseldi
Siirt'te sel: Riskli binalar tahliye edildi, Bitlis Çayı yükseldi - Sputnik Türkiye, 16.03.2026
© Siirt Valiliği
Siirt'ten geçen Bitlis Çayı'nda su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Riskli yapılara tahliye tebligatı yapıldı. Meteoroloji gece 03.00'la 06.00 arası için yeni kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Siirt'te etkili olan sağanak nedeniyle Eruh ilçesinin Okçular köyü 48 saatte metrekareye 115,7 kilogram yağış aldı.
Son iki günde en çok yağışın metrekareye 115,7 kilogram ile Eruh'un Okçular köyünde ölçüldüğü ifade edilen açıklamada, Baykan ilçesinde metrekareye 83,3, Pervari ilçesinin Sarıyaprak köyünde 81, Siirt merkezde 80,7, Şirvan ilçesinin Doğruca köyünde 76,9 ve Kurtalan ilçesinde 75,8, Şirvan ilçesinde 65,8, Eruh'ta 59,3, Tillo ilçesinde 47,1 kilogram ve Pervari'de 23,4 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Valilik uyardı

Siirt Valiliği, sağanak nedeniyle Bitlis Çayı'nda su seviyesinin yükselmesine ilişkin açıklama yaptı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Baykan ilçesinde etkisini sürdüren sağanak sonucu Bitlis Çayı’nda su seviyesinin yükselmesinden dolayı tedbirler alındığı belirtildi.

Taşkın uyarısı

İlçede meydana gelebilecek sel, su baskını ve taşkın risklerine karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilçe kaymakamı Fatih Özcan başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 Mart'ta saat 23.00’te Baykan Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıya, Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem, Siirt DSİ 104. Şube Müdürü Ömer Kızılay ile ilgili kurum ve kuruluşların amirleri katıldı. Toplantının ardından DSİ yetkilileri ile birlikte dere yatağında yerinde incelemelerde bulunulmuş, yapılan değerlendirmeler sonucunda riskli yapı olarak değerlendirilen bazı yapıların sahipleriyle görüşülerek gerekli yasal uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı. Söz konusu yapıların tahliye edilmesi amacıyla Baykan Belediye Başkanlığı tarafından yapı sahiplerine gerekli tebligatlar ivedilikle yapılmış, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için geçici konaklama imkanları sağlanmıştır."
Açıklamada, konunun, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunda titizlikle takip edildiği bildirildi.
Alanya sel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
Adıyaman'da minibüs sele kapıldı: 3 kişi kurtarıldı
14 Şubat, 10:51
