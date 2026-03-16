Siirt'te sel alarmı: Riskli binalar tahliye edildi, Bitlis Çayı yükseldi

"15 Mart'ta saat 23.00’te Baykan Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıya, Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem, Siirt DSİ 104. Şube Müdürü Ömer Kızılay ile ilgili kurum ve kuruluşların amirleri katıldı. Toplantının ardından DSİ yetkilileri ile birlikte dere yatağında yerinde incelemelerde bulunulmuş, yapılan değerlendirmeler sonucunda riskli yapı olarak değerlendirilen bazı yapıların sahipleriyle görüşülerek gerekli yasal uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı. Söz konusu yapıların tahliye edilmesi amacıyla Baykan Belediye Başkanlığı tarafından yapı sahiplerine gerekli tebligatlar ivedilikle yapılmış, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için geçici konaklama imkanları sağlanmıştır."