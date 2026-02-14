https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/adiyamanda-minibus-sele-kapildi-3-kisi-kurtarildi-1103492410.html
Adıyaman'da minibüs sele kapıldı: 3 kişi kurtarıldı
Adıyaman'da minibüs sele kapıldı: 3 kişi kurtarıldı
14.02.2026
İ.U. idaresindeki minibüs, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Tecirli köyü yakınlarında, kentte etkili olan yağış sonrasında oluşan sele kapıldı.Minibüste mahsur kalan şoför ile 2 yolcu, aracın üzerine çıkarak yardım istedi.Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle 3 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
