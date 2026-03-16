Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: 500 kadar Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında, bin 200’den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti. 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T13:26+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde 1230 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 18 zırhlı savaş aracı, 16 top ve 86 savaş otomobili imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerler, ayrıca 143 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 4 güdümlü uçak bombasını ve 494 uçak tipi İHA’yı engelledi.

