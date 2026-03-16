UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: 500 kadar Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: 500 kadar Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında, bin 200’den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T13:26+0300
2026-03-16T13:26+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde 1230 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 18 zırhlı savaş aracı, 16 top ve 86 savaş otomobili imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerler, ayrıca 143 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 4 güdümlü uçak bombasını ve 494 uçak tipi İHA’yı engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/kremlin-trumpin-zelenskiye-cagrilari-ana-engelin-kiev-oldugunu-dogruluyor-1104285347.html
rusya
ukrayna
donbass
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: 500 kadar Ukrayna İHA’sı engellendi

13:26 16.03.2026
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus hava savunma füze sistemi Buk-M3
Rus hava savunma füze sistemi Buk-M3 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında, bin 200’den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde 1230 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 18 zırhlı savaş aracı, 16 top ve 86 savaş otomobili imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerler, ayrıca 143 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 4 güdümlü uçak bombasını ve 494 uçak tipi İHA’yı engelledi.
Kremlin: Trump'ın Zelenskiy'e çağrıları, ana engelin Kiev olduğunu doğruluyor
