Kremlin: Trump'ın Zelenskiy'e çağrıları, ana engelin Kiev olduğunu doğruluyor

ABD Başkanı Trump'ın Zelenskiy'e anlaşmaya yanaşması yönünde yaptığı çağrıların Ukrayna krizinin çözümü önündeki ana engelin Kiev olduğunu teyit ettiği... 16.03.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy'e anlaşma yapma konusundaki çağrılarının, çatışmanın çözümünde ana engelin bizzat Ukrayna tarafı olduğunu teyit ettiğini belirtti.Peskov'un öne çıkan açıklamaları şöyle:🔴Rusya, Ukrayna'yla ilgili yeni müzakere turunu bekliyor, yer ve zaman malum nedenlerden dolayı henüz belirlenmedi🔴Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya'daki oyunlarda Rus paralimpik sporcuların sergilediği muazzam performansa tüm Rusya ile birlikte seviniyor🔴Zelenskiy'in Rus paralimpik sporculara yaptırım uygulama kararı saçmalık🔴Petrol fiyatlarındaki artış ve Rus petrolüne yönelik Amerikan yaptırımlarının geçici olarak kaldırılması, Rusya bütçesine gelen gelirleri artıracaktır🔴Rus petrol şirketleri mevcut fiyat konjonktürüne göre hareket ediyor🔴Putin, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

