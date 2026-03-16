Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kremlin: Trump'ın Zelenskiy'e çağrıları, ana engelin Kiev olduğunu doğruluyor
ABD Başkanı Trump'ın Zelenskiy'e anlaşmaya yanaşması yönünde yaptığı çağrıların Ukrayna krizinin çözümü önündeki ana engelin Kiev olduğunu teyit ettiği... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy'e anlaşma yapma konusundaki çağrılarının, çatışmanın çözümünde ana engelin bizzat Ukrayna tarafı olduğunu teyit ettiğini belirtti.
Kremlin: Trump'ın Zelenskiy'e çağrıları, ana engelin Kiev olduğunu doğruluyor

13:11 16.03.2026 (güncellendi: 13:15 16.03.2026)
ABD Başkanı Trump'ın Zelenskiy'e anlaşmaya yanaşması yönünde yaptığı çağrıların Ukrayna krizinin çözümü önündeki ana engelin Kiev olduğunu teyit ettiği vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy'e anlaşma yapma konusundaki çağrılarının, çatışmanın çözümünde ana engelin bizzat Ukrayna tarafı olduğunu teyit ettiğini belirtti.

Peskov'un öne çıkan açıklamaları şöyle:

🔴Rusya, Ukrayna'yla ilgili yeni müzakere turunu bekliyor, yer ve zaman malum nedenlerden dolayı henüz belirlenmedi

🔴Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya'daki oyunlarda Rus paralimpik sporcuların sergilediği muazzam performansa tüm Rusya ile birlikte seviniyor

🔴Zelenskiy'in Rus paralimpik sporculara yaptırım uygulama kararı saçmalık

🔴Petrol fiyatlarındaki artış ve Rus petrolüne yönelik Amerikan yaptırımlarının geçici olarak kaldırılması, Rusya bütçesine gelen gelirleri artıracaktır

🔴Rus petrol şirketleri mevcut fiyat konjonktürüne göre hareket ediyor
🔴Putin, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

ABD medyasına demeç veren Trump, bir soru karşısında, Zelenskiy'in anlaşma yapma konusunda isteksiz olduğunu ve bunun kendisini şaşırttığını ifade etmişti.

Trump, Zelenskiy'le anlaşma yapmanın Rusya Devlet Başkanı Putin'le anlaşmaktan çok daha zor olduğunun altını çizmişti.

