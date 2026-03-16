Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Güney Askeri Grubu’nu denetledi
20:33 16.03.2026
© Sputnik / POOLValeriy Gerasimov
Valeriy Gerasimov - Sputnik Türkiye, 16.03.2026
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, özel askeri harekatın devam ettiği bölgeye giderek Rus ordusuna bağlı Güney Askeri Grubu’nun muharebe görevlerini denetledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Güney Askeri Grubu'nun muharebe görevlerini denetledi ve grubun komutanı Sergey Medvedev'in raporunu dinledi.
Gerasimov’un öne çıkan açıklamaları:
▪️Güney Askeri Grubu, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarının kurtarılmasında başarılı oldu.
▪️Ortak Kuvvetler Grubu, Mart ayının iki haftasında 12 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi.
▪️Güney Askeri Grubu ilerliyor, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise Slavyansk-Kramatorsk-Konstantinovka tahkimat bölgesinde ilerlemeyi önlemeye çalışıyor.
▪️Sağ kanatta, Rus 3. Ordusu birlikleri Slavyansk'a doğru geniş bir cephede aktif olarak ilerliyor.
▪️Çatışma cephesi Seversk'in batısına 12 kilometreden fazla kaydı.
▪️Konstantinovka'nın yüzde 60'ından fazlası Rus birliklerinin kontrolünde, şehrin kuzeydoğusunda sokak çatışmaları sürüyor.
▪️Rus ordusunun taarruzu, Kostyantinovka’nın banliyösü olan İlyinovka ilçesinde devam ediyor.
▪️Rusya, Sumi ve Harkov bölgelerinde güvenlik bölgeleri kurmaya devam ediyor, Mart ayında beş yerleşimin kontrolünü ele geçirdi.
