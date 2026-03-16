Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Güney Askeri Grubu’nu denetledi

Sputnik Türkiye

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, özel askeri harekatın devam ettiği bölgeye giderek Rus ordusuna bağlı Güney Askeri Grubu’nun muharebe görevlerini... 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T20:33+0300

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Güney Askeri Grubu'nun muharebe görevlerini denetledi ve grubun komutanı Sergey Medvedev'in raporunu dinledi.Gerasimov’un öne çıkan açıklamaları:▪️Güney Askeri Grubu, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarının kurtarılmasında başarılı oldu.▪️Ortak Kuvvetler Grubu, Mart ayının iki haftasında 12 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi.▪️Güney Askeri Grubu ilerliyor, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise Slavyansk-Kramatorsk-Konstantinovka tahkimat bölgesinde ilerlemeyi önlemeye çalışıyor.▪️Sağ kanatta, Rus 3. Ordusu birlikleri Slavyansk'a doğru geniş bir cephede aktif olarak ilerliyor.▪️Çatışma cephesi Seversk'in batısına 12 kilometreden fazla kaydı.▪️Konstantinovka'nın yüzde 60'ından fazlası Rus birliklerinin kontrolünde, şehrin kuzeydoğusunda sokak çatışmaları sürüyor.▪️Rus ordusunun taarruzu, Kostyantinovka’nın banliyösü olan İlyinovka ilçesinde devam ediyor.▪️Rusya, Sumi ve Harkov bölgelerinde güvenlik bölgeleri kurmaya devam ediyor, Mart ayında beş yerleşimin kontrolünü ele geçirdi.

