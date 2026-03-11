https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/emekli-bayram-ikramiyeleri-ve-maaslari-icin-odeme-takvimi-aciklandi-1104177677.html
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Takvim açıklandı
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Takvim açıklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından emekli bayram ikramiyeleri ve maaşları için ödeme takvimini paylaştı. İkramiye ve... 11.03.2026
2026-03-11T15:08+0300
2026-03-11T15:08+0300
2026-03-11T15:17+0300
SON HABERLER
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Takvim açıklandı
15:08 11.03.2026 (güncellendi: 15:17 11.03.2026)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından emekli bayram ikramiyeleri ve maaşları için ödeme takvimini paylaştı. İkramiye ve aylık ödemeleri 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.
Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart - 22 Mart tarihleri arasına denk geliyor. Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından ödeme takvimini paylaştı:
"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum."
Emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman?
Bakan Işıkhan, ödemelerin 14 Mart - 19 Mart tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Buna göre; 4 (A) SSK kapsamında olanlardan, ödeme günü
- 17-18-19-20 olanlar 14 Mart'ta
- 21-22-23 olanlar 15 Mart'ta
- 24-25-26 olanlar 16 Mart'ta aylık ve ikramiyelerini alacaklar.
4 (B) Bağ-Kur kapsamında olanlar ise;
- 25-26 olanlar 17 Mart'ta
- 27-28 olanlar 18 Mart'ta aylık ve ikramiyelerini alacaklar.
4 (C) Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise ikramiye ve aylıklarını 19 Mart'ta alacak.