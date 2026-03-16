Petrol şirketlerinden Washington’a kriz uyarısı: Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, ‘150’yi geçer’ dedi
ABD petrol şirketlerinin yöneticileri ülke yönetimini, Ortadoğu savaşının yol açtığı enerji krizinin daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu. Rusya Özel... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T08:40+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/savasin-17-gunu-karsilikli-bombardiman-devam-ediyor-trump-hurmuz-bogazi-icin-yardim-istedi-1104275171.html
08:38 16.03.2026 (güncellendi: 08:40 16.03.2026)
ABD petrol şirketlerinin yöneticileri ülke yönetimini, Ortadoğu savaşının yol açtığı enerji krizinin daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu. Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev de petrol varil fiyatının önümüzdeki haftalarda 150 doların üzerine çıkacağını tahmin etti.
ABD basını, bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD petrol şirketleri yöneticilerinin yetkililerle gerçekleştirdikleri görüşmeler sırasında, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasının küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaları sürdüreceğini dile getirdiğini yazdı.
Yazıda, “Exxon Mobil, Chevron ve ConocoPhillips şirketlerinin CEO'ları, Çarşamba günü Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri bir dizi toplantının yanı sıra, Enerji Bakanı Chris Wright ve İçişleri Bakanı Doug Burgum ile yaptıkları son görüşmelerde, hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan enerji tedarikinde yaşanan aksaklıkların küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açmaya devam edeceği konusunda uyarılarda bulundular” dendi.
ExxonMobil CEO'su Darren Woods’un, spekülatörler nedeniyle petrol fiyatlarının mevcut seviyelerin üzerine çıkabileceğini ve piyasaların petrol ürünleri kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceğini dile getirdiği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın bu toplantılara katılmadığına dikkat çeken basın, toplantıların verimli geçtiğini vurguladı. Şirket yöneticilerinden hiçbirinin mevcut krizden Beyaz Saray'ı sorumlu tutmadığı kaydedilirken şu ifadeye yer verildi:
Ancak petrol endüstrisindeki birçok kişi, mevcut seçeneklerin krizi çözmekte yetersiz kaldığından ve tek çözümün Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması olduğundan endişe ediyor... Aksi takdirde, uzun süreli yüksek fiyat dönemi küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebilir ve yakıt talebini bozabilir.
Beyaz Saray'dan üst düzey bir kaynak, ABD yönetiminin fiyatların yükselmeye devam edeceğinin farkında olduğunu, ancak bu noktada yapılabilecek çok az şey olduğunu söyledi.
Pentagon’un Hürmüz Boğazı'nın açılması için çeşitli seçenekler sunduğu bildirilen yazıda, Beyaz Saray’ın boğazın aylar değil, haftalar içinde açılmasını istediği kaydedildi.
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Petrol fiyatı 150 doları geçebilir
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Wall Street Journal gazetesinin haberini değerlendirdiği X paylaşımında, petrolün 150 doların üzerine çıkacağı tahmininde bulundu.
Dmitriyev, petrol tedarikinde yaşanan aksaklıkların sadece lojistiği değil, üretimin kendisini de etkilemesi nedeniyle petrol fiyatlarının önümüzdeki 2-3 hafta içinde varil başına 150 dolar seviyesine ve daha da üzerine çıkmasının beklendiğini yazdı.