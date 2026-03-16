https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/okulda-istiklal-marsi-arapca-okunmustu-valilikten-ilk-aciklama-1104293076.html
Okulda İstiklal Marşı Arapça okunmuştu: Valilikten ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Karaman Valiliği, kentte bir okulda düzenlenen programda İstiklal Marşı’nın bir bölümünün Arapça okunmasına ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlattı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T17:45+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/04/1060780889_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a22131000eafa8739c4262f4a166933c.jpg
Karaman Valiliği, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında düzenlenen bir programda İstiklal Marşı’nın bir bölümünün Arapça okunmasına ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yaptı.Valilikten yapılan duyuruda, programın açılışında marşın iki kıtasının Türkçe olarak okunduğu, ancak program içeriğinde İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının ise Türkçe okunmasına dair görüntülerin kamuoyuna yansıdığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu görüntülerin kamuoyunda tepkiye neden olduğu ifade edilerek olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında valilik tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.Valilik, konuyla ilgili sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/04/1060780889_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_64c2f27d1be8fc73ef33d12853537be0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, karaman valiliği, türkçe, arapça, i̇stiklal marşı, okul, okul müdürü
17:44 16.03.2026 (güncellendi: 17:45 16.03.2026)
