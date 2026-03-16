İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Okulda İstiklal Marşı Arapça okunmuştu: Valilikten ilk açıklama
Okulda İstiklal Marşı Arapça okunmuştu: Valilikten ilk açıklama
Karaman Valiliği, kentte bir okulda düzenlenen programda İstiklal Marşı’nın bir bölümünün Arapça okunmasına ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlattı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T17:44+0300
2026-03-16T17:45+0300
Karaman Valiliği, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında düzenlenen bir programda İstiklal Marşı’nın bir bölümünün Arapça okunmasına ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yaptı.Valilikten yapılan duyuruda, programın açılışında marşın iki kıtasının Türkçe olarak okunduğu, ancak program içeriğinde İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının ise Türkçe okunmasına dair görüntülerin kamuoyuna yansıdığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu görüntülerin kamuoyunda tepkiye neden olduğu ifade edilerek olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında valilik tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.Valilik, konuyla ilgili sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
türkiye, karaman valiliği, türkçe, arapça, i̇stiklal marşı, okul, okul müdürü
türkiye, karaman valiliği, türkçe, arapça, i̇stiklal marşı, okul, okul müdürü

Okulda İstiklal Marşı Arapça okunmuştu: Valilikten ilk açıklama

17:44 16.03.2026 (güncellendi: 17:45 16.03.2026)
Karaman Valiliği, kentte bir okulda düzenlenen programda İstiklal Marşı’nın bir bölümünün Arapça okunmasına ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlattı.
Karaman Valiliği, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında düzenlenen bir programda İstiklal Marşı’nın bir bölümünün Arapça okunmasına ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
Valilikten yapılan duyuruda, programın açılışında marşın iki kıtasının Türkçe olarak okunduğu, ancak program içeriğinde İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının ise Türkçe okunmasına dair görüntülerin kamuoyuna yansıdığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu görüntülerin kamuoyunda tepkiye neden olduğu ifade edilerek olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında valilik tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Valilik, konuyla ilgili sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
