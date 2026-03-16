Okulda İstiklal Marşı Arapça okunmuştu: Valilikten ilk açıklama

Okulda İstiklal Marşı Arapça okunmuştu: Valilikten ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Karaman Valiliği, kentte bir okulda düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın bir bölümünün Arapça okunmasına ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlattı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T17:44+0300

2026-03-16T17:44+0300

2026-03-16T17:45+0300

Karaman Valiliği, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında düzenlenen bir programda İstiklal Marşı’nın bir bölümünün Arapça okunmasına ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yaptı.Valilikten yapılan duyuruda, programın açılışında marşın iki kıtasının Türkçe olarak okunduğu, ancak program içeriğinde İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının ise Türkçe okunmasına dair görüntülerin kamuoyuna yansıdığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu görüntülerin kamuoyunda tepkiye neden olduğu ifade edilerek olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında valilik tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.Valilik, konuyla ilgili sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, karaman valiliği, türkçe, arapça, i̇stiklal marşı, okul, okul müdürü