https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/kim-milyoner-olmak-isterde-istiklal-marsi-sorusu-o-benimdir-ve-o-benim-ifadesini-karistirdi-1089739777.html
Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı sorusu: 'O benimdir' ve 'o benim' ifadesini karıştırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı sorusu: 'O benimdir' ve 'o benim' ifadesini karıştırdı
Sputnik Türkiye
Kim Milyoner Olmak İster yarılmasında İstiklal Marşı ile ilgili soru soruldu. 'O benimdir' ifadesi ile başlayan sorusunun dizesinin sorulduğu yarışmacı, soruyu... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T10:48+0300
2024-10-28T10:48+0300
2024-10-28T10:48+0300
yaşam
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istiklal marşı
kim milyoner olmak ister
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Oktay Kaynarca'nın sunduğu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün İstiklal Marşı'nın 'O benimdir' ile başlayan dizesi soruldu. Yarışması 'O benimdir' ile 'O benim' ifadelerini karıştırdı ve soruyu yanlış cevapladı.Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı sorusuKim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne bu kez de İstiklal Marşı sorusu soruldu.Yarışmada "İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" sorusunun sorulduğu yarışmacı, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü şıklarının yer aldığı soruya "üçüncü" yanıtını verdi.Soruya yanlış veren yarışması yarışmadan elendi.İstiklal Marşı'nın birinci kıtasıİstiklal Marşı'nın birinci kıtası şu şekilde: Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;O benimdir, o benim milletimindir ancak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/ramazan-culha-kimdir-kim-milyoner-olmak-ister-kuran-i-kerimde-hangisinin-adi-gecer-1088892630.html
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kim milyoner olmak ister, kim milyoner olmak ister istiklal marşı sorusu, istiklal marşı birinci kıta, kim milyoner istiklal marşı sorusu, istiklal marşı o benimdir dizesi,
Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı sorusu: 'O benimdir' ve 'o benim' ifadesini karıştırdı
Kim Milyoner Olmak İster yarılmasında İstiklal Marşı ile ilgili soru soruldu. 'O benimdir' ifadesi ile başlayan sorusunun dizesinin sorulduğu yarışmacı, soruyu yanlış yanıtladı.
Oktay Kaynarca'nın sunduğu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün İstiklal Marşı'nın 'O benimdir' ile başlayan dizesi soruldu. Yarışması 'O benimdir' ile 'O benim' ifadelerini karıştırdı ve soruyu yanlış cevapladı.
Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne bu kez de İstiklal Marşı sorusu soruldu.
Yarışmada "İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" sorusunun sorulduğu yarışmacı, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü şıklarının yer aldığı soruya "üçüncü" yanıtını verdi.
Soruya yanlış veren yarışması yarışmadan elendi.
İstiklal Marşı'nın birinci kıtası
İstiklal Marşı'nın birinci kıtası şu şekilde:
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.