https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/kim-milyoner-olmak-isterde-istiklal-marsi-sorusu-o-benimdir-ve-o-benim-ifadesini-karistirdi-1089739777.html

Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı sorusu: 'O benimdir' ve 'o benim' ifadesini karıştırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı sorusu: 'O benimdir' ve 'o benim' ifadesini karıştırdı

Sputnik Türkiye

Kim Milyoner Olmak İster yarılmasında İstiklal Marşı ile ilgili soru soruldu. 'O benimdir' ifadesi ile başlayan sorusunun dizesinin sorulduğu yarışmacı, soruyu... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T10:48+0300

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yaşam

türkiye

istiklal marşı

kim milyoner olmak ister

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Oktay Kaynarca'nın sunduğu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün İstiklal Marşı'nın 'O benimdir' ile başlayan dizesi soruldu. Yarışması 'O benimdir' ile 'O benim' ifadelerini karıştırdı ve soruyu yanlış cevapladı.Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı sorusuKim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne bu kez de İstiklal Marşı sorusu soruldu.Yarışmada "İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" sorusunun sorulduğu yarışmacı, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü şıklarının yer aldığı soruya "üçüncü" yanıtını verdi.Soruya yanlış veren yarışması yarışmadan elendi.İstiklal Marşı'nın birinci kıtasıİstiklal Marşı'nın birinci kıtası şu şekilde: Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;O benimdir, o benim milletimindir ancak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/ramazan-culha-kimdir-kim-milyoner-olmak-ister-kuran-i-kerimde-hangisinin-adi-gecer-1088892630.html

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