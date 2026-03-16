UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Moskova’ya yönelik hava saldırıları devam ediyor: İki günde 250’den fazla İHA engellendi
Ukrayna ordusunun Rusya’nın başkenti Moskova’yı hedef alan İHA saldırılarının başarıyla püskürtüldüğü belirtildi. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T10:33+0300
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma güçlerinin son iki günde Moskova'ya yaklaşan 250'den fazla Ukrayna insansız hava aracını (İHA) vurarak düşürdüğünü bildirdi.Sobyanin, sosyal medya paylaşımında, "Hava savunma güçleri, Moskova yönünde uçan yaklaşık 250 düşman İHA'sını imha etti" diye yazdı.Saldırılarla ilgili olarak Vnukovo ve Şeremetyevo havalimanlarında kısıtlamalar getirilirken Domodedovo ve Jukovskiy limanlarında iniş ve kalkışlar ilgili makamların onayına bağlı olarak yapılıyor.Ukrayna ordusunun Rusya'daki sivil altyapıya yönelik saldırılara karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna'da hassas silahlar kullanarak sadece askeri hedefleri vuruyor.
10:34 16.03.2026
Ukrayna ordusunun Rusya’nın başkenti Moskova’yı hedef alan İHA saldırılarının başarıyla püskürtüldüğü belirtildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma güçlerinin son iki günde Moskova’ya yaklaşan 250’den fazla Ukrayna insansız hava aracını (İHA) vurarak düşürdüğünü bildirdi.
Sobyanin, sosyal medya paylaşımında, “Hava savunma güçleri, Moskova yönünde uçan yaklaşık 250 düşman İHA'sını imha etti” diye yazdı.
Saldırılarla ilgili olarak Vnukovo ve Şeremetyevo havalimanlarında kısıtlamalar getirilirken Domodedovo ve Jukovskiy limanlarında iniş ve kalkışlar ilgili makamların onayına bağlı olarak yapılıyor.
Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil altyapıya yönelik saldırılara karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna’da hassas silahlar kullanarak sadece askeri hedefleri vuruyor.
