İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak savaşta inisiyatifi eline geçirdi
Sputnik Türkiye
İran’ın, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak ABD'nin elinden inisiyatifi kaptığı ifade edilerek artık gemilerin boğazdan geçip geçmeyeceğine sadece Tahran’ın karar... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T10:09+0300
İngiliz basınında yer alan bir yazıda, Ortadoğu’daki savaşta inisiyatifin, Hürmüz Boğazı’nı kontrol eden İran’a geçtiği ifade edildi.Yazıda, “İran'ın tek bir füzesi, mayını veya patlayıcı yüklü küçük bir teknesi yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Bu durum, boğazın yeniden açılması kararının sadece Tahran'da alınabileceğini gösteriyor” ifadesine yer verildi.King's College London Savaş Çalışmaları Bölümü'nde güvenlik çalışmaları profesörü olan Peter Neumann'a göre, İran boğazı kapatarak savaşta inisiyatifi ABD’nin elinden devraldı.Neumann, “ABD, beklemedikleri Hürmüz Boğazı kapanmasına birkaç gündür iyi bir yanıt bulmaya çalışıyor... Sanırım inisiyatif artık İran'a geçti” şeklinde konuştu.Uzman, İran’ın ABD'ye kıyasla açıkça daha zayıf bir konumda olmasına rağmen, elindeki kozları daha iyi kullanarak Washington'ı zor bir duruma soktuğunu kaydetti.
