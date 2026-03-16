MEB, ikinci dönem ortak yazılı sınav tarihlerini açıkladı: Hangi dersten ne zaman sınav yapılacak?
Sputnik Türkiye
MEB, Türkiye genelinde yapılacak ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı. Kılavuzda sınav tarihleri de açıklandı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T14:25+0300
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde yapılacak ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımlandı. Kılavuzda ortak sınav tarihleri de yer aldı.Ortak sınavlar ne zaman yapılacak?Bu eğitim öğretim yılı ikinci döneminde ülke genelinde 5 ortak yazılı sınav yapılması planlandı.Kılavuzda yer alan takvime göre, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe dersi için 7 Nisan, 6. sınıf matematik dersi için ve 8. sınıf matematik dersi için 8 Nisan, 10. sınıf matematik dersi için 9 Nisan, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için de 10 Nisan'da yapılacak.Ülke genelinde yapılacak sınavlarda her bir ders için 40 dakika süre verilecek. Ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.6. sınıf Türkçe ve 6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ülke genelinde ortak olarak yapılacak. 8. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ise okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Mazeret sınavları da yapılacakSınavlara katılmayan öğrencilerden geçerli mazereti bulunanlar mazeret sınavlarına alınacak. Mazeret sınavları 21 Nisan'da yapılacak.
