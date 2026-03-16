Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/emekli-ogretmenin-olu-bulunmasiyla-ilgili-3-supheli-gozaltina-alindi-1104296333.html
Emekli öğretmenin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Emekli öğretmenin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'ın arazide ölü bulunması olayında 3 şüpheli gözaltına alındı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T21:00+0300
2026-03-16T21:00+0300
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101353308_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_889e523a580f3b99b9c4f38b1de1c85e.jpg
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bandırma'da Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide cesedi bulunan 55 yaşındaki Ahmet Baysal'ın öldürülmüş olma ihtimali üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, Baysal'ın tanıdığı olduğu öğrenilen Mehmet D. (37), Semit T. (40), ve Semih K'yi (40) cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.Baysal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme ise devam ediyor. Paşabayır Mahallesi Paşa Sokak'ta oturan 2 çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'dan 8 Mart'tan beri haber alamayan yakınları ve arkadaşları kayıp ihbarında bulunmuş ve Baysal için çalışma başlatılmıştı. Baysal, yapılan araştırmalarda kırsal Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide ölü bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/antalyada-esnaf-kavgasi-1-olu-2-yarali-1104295743.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101353308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b021e81a1f93d0155e9c15f82b497a6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emekli, cinayet, öğretmen
emekli, cinayet, öğretmen

Emekli öğretmenin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

21:00 16.03.2026
© Mustafa Hatipoğlupolis / olay yeri
polis / olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
© Mustafa Hatipoğlu
Abone ol
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'ın arazide ölü bulunması olayında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bandırma'da Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide cesedi bulunan 55 yaşındaki Ahmet Baysal'ın öldürülmüş olma ihtimali üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, Baysal'ın tanıdığı olduğu öğrenilen Mehmet D. (37), Semit T. (40), ve Semih K'yi (40) cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Baysal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme ise devam ediyor.
Paşabayır Mahallesi Paşa Sokak'ta oturan 2 çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'dan 8 Mart'tan beri haber alamayan yakınları ve arkadaşları kayıp ihbarında bulunmuş ve Baysal için çalışma başlatılmıştı. Baysal, yapılan araştırmalarda kırsal Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide ölü bulunmuştu.
Antalya'da esnaf kavgası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
TÜRKİYE
Antalya'da esnaf kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
19:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала