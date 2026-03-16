Emekli öğretmenin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Emekli öğretmenin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'ın arazide ölü bulunması olayında 3 şüpheli gözaltına alındı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T21:00+0300

2026-03-16T21:00+0300

2026-03-16T21:00+0300

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bandırma'da Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide cesedi bulunan 55 yaşındaki Ahmet Baysal'ın öldürülmüş olma ihtimali üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, Baysal'ın tanıdığı olduğu öğrenilen Mehmet D. (37), Semit T. (40), ve Semih K'yi (40) cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.Baysal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme ise devam ediyor. Paşabayır Mahallesi Paşa Sokak'ta oturan 2 çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'dan 8 Mart'tan beri haber alamayan yakınları ve arkadaşları kayıp ihbarında bulunmuş ve Baysal için çalışma başlatılmıştı. Baysal, yapılan araştırmalarda kırsal Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide ölü bulunmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli, cinayet, öğretmen