https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/emekli-ogretmenin-olu-bulunmasiyla-ilgili-3-supheli-gozaltina-alindi-1104296333.html
Emekli öğretmenin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'ın arazide ölü bulunması olayında 3 şüpheli gözaltına alındı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T21:00+0300
türki̇ye
emekli
cinayet
öğretmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101353308_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_889e523a580f3b99b9c4f38b1de1c85e.jpg
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bandırma'da Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide cesedi bulunan 55 yaşındaki Ahmet Baysal'ın öldürülmüş olma ihtimali üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, Baysal'ın tanıdığı olduğu öğrenilen Mehmet D. (37), Semit T. (40), ve Semih K'yi (40) cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.Baysal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme ise devam ediyor. Paşabayır Mahallesi Paşa Sokak'ta oturan 2 çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'dan 8 Mart'tan beri haber alamayan yakınları ve arkadaşları kayıp ihbarında bulunmuş ve Baysal için çalışma başlatılmıştı. Baysal, yapılan araştırmalarda kırsal Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide ölü bulunmuştu.
türki̇ye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101353308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b021e81a1f93d0155e9c15f82b497a6f.jpg
emekli, cinayet, öğretmen
