Trump: Yardımına ihtiyaç duyacağımız son kişi Zelenskiy
10:25 15.03.2026 (güncellendi: 10:30 15.03.2026)
© REUTERS Kevin Lamarque
© REUTERS Kevin Lamarque
Abone ol
Zelenskiy'in İran'a yönelik operasyon için Washington'dan yardım talep edildiğine dair açıklamalarına yanıt veren Trump, Kiev'e sert bir mesaj gönderdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'in İran'daki operasyon kapsamında önerdiği yardıma ihtiyaçları olmadığını, kendisinin ABD'nin yardım alacağı son kişi olduğunu belirtti.
ABD medyasına demeç veren Trump'a Ukrayna'nın İHA'larla mücadele alanındaki 'geliştirmelerinin' İran'a karşı kullanılıp kullanılmayacağı soruldu.
ABD Başkanı, "Yardıma ihtiyacımız yok. Yardımına ihtiyaç duyacağımız son kişi Zelenskiy" yanıtını verdi.
Zelenskiy, daha önceki açıklamasında, ABD'nin Ortadoğu'da İHA'larla mücadele konusunda kendisinden yardım istediğini öne sürmüştü.
ABD medyasına demeç veren Trump'a Ukrayna'nın İHA'larla mücadele alanındaki 'geliştirmelerinin' İran'a karşı kullanılıp kullanılmayacağı soruldu.
ABD Başkanı, "Yardıma ihtiyacımız yok. Yardımına ihtiyaç duyacağımız son kişi Zelenskiy" yanıtını verdi.
Zelenskiy, daha önceki açıklamasında, ABD'nin Ortadoğu'da İHA'larla mücadele konusunda kendisinden yardım istediğini öne sürmüştü.
'Zelenskiy'le anlaşmak, Putin'le anlaşmaktan çok daha zor'
Trump, bir soru karşısında, Zelenskiy'in anlaşma yapma konusunda isteksiz olduğunu ve bunun kendisini şaşırttığını ifade etti.
Trump, Zelenskiy'le anlaşma yapmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaşmaktan çok daha zor olduğunun altını çizdi.
Trump, Zelenskiy'le anlaşma yapmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaşmaktan çok daha zor olduğunun altını çizdi.
'Kriz bitince Rus petrolüne yönelik yaptırımlar geri gelecek'
Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle petrol fiyatlarının artması sonrası Rus petrolüne uygulanan yaptırımları gevşeten Trump, kriz sona erdikten sonra yaptırımların geri geleceğini kaydetti.
ABD Başkanı, yaptırımları dünyanın erişilebilir petrole sahip olması için gevşettiğini de söyledi.
ABD Başkanı, yaptırımları dünyanın erişilebilir petrole sahip olması için gevşettiğini de söyledi.