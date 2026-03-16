Avrupa Parlamentosu üyelerinin ‘İran’ rezaleti: Haritada yerini gösteremediler
Avrupa Parlamentosu üyeleri haritada İran’ın yerini bulmakta zorlandı. Aralarında, İran’ı Türkiye’yle karıştıranlar da oldu. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu üyelerine ‘Haritada İran’ı bulun’ sorusu yöneltildi. Aralarında, Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Delege Bakanı Benjamin Haddad gibi üst düzey yetkililerin de bulunduğu üyelerden gelen cevaplar şaşkınlık yarattı.Mart başında yayınlanan ama sosyal medya kullanıcılarının yeni dikkatini çeken videoda, “Bulgaristan, Türkiye, Afganistan, Suudi Arabistan... Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleri İran’ı bu ülkelerle karıştırdı” ifadesi kullanıldı.Avrupa Parlamentosu’nun Sosyalist Partili Milletvekili Emma Rafowicz, İran diyerek Bulgaristan'ı gösterirken Fransız sağcı milletvekili Fabienne Keller da İran’ı Türkiye’yle karıştırdı.Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Delege Bakanı Benjamin Haddad da harita üzerinden İran yerine Hürmüz Boğazı'nı gösterdi.Sosyal medya kullanıcılarının sert tepki verdiği cevaplar Avrupa Parlamentosu'nda da skandala yol açtı.Solcu ‘Boyun Eğmeyen Fransa’ partisinden Avrupa Parlamentosu üyesi Manon Aubry, sosyal medyap platformu X paylaşımında, ABD-İran savaşıyla ilgili oylama yapmak zorunda olmasalardı bu hataların komik göründüğünü belirterek, “Şimdi bazı insanların savaşı kınamakta neden tereddüt ettiğini daha iyi anlıyorum” diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/petrol-sirketlerinden-washingtona-kriz-uyarisi-rusya-ozel-temsilcisi-dmitriyev-150yi-gecer-dedi-1104278194.html
