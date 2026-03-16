İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Sadece Başkan Trump eğlenmek istediği için insanlar öldürülüyor
Amerikan haber kanalı CBS'in sorularını yanıtlayan İran Dışişleri Bakanı Arakçi "Sadece Başkan Trump eğlenmek istediği için insanlar öldürülüyor" dedi. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının 16'ncı gününde Amerikan haber kanalı CBS'in sorularını yanıtladı.Sunucunun, İran'ın ateşkes isteyip istemediğini sorması üzerine Arakçi şunları söyledi:Trump'ın, bunun "sonunda zafer olmayan yasa dışı bir savaş" olduğunu anlayana kadar da İran'ı savunmaya devam edeceklerini vurguladı.Erakçi, "Biliyorsunuz, sadece Başkan Trump eğlenmek istediği için insanlar öldürülüyor" diye konuştu.
02:18 16.03.2026
Amerikan haber kanalı CBS'in sorularını yanıtlayan İran Dışişleri Bakanı Arakçi "Sadece Başkan Trump eğlenmek istediği için insanlar öldürülüyor" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının 16'ncı gününde Amerikan haber kanalı CBS'in sorularını yanıtladı.
Sunucunun, İran'ın ateşkes isteyip istemediğini sorması üzerine Arakçi şunları söyledi:

Hiçbir zaman ateşkes istemedik, hatta müzakere bile istemedik. Kendimizi ne kadar sürerse sürsün savunmaya hazırız.

Trump'ın, bunun "sonunda zafer olmayan yasa dışı bir savaş" olduğunu anlayana kadar da İran'ı savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
Erakçi, "Biliyorsunuz, sadece Başkan Trump eğlenmek istediği için insanlar öldürülüyor" diye konuştu.
