İran açıkladı: 'Casusluk' yapan 500 kişi gözaltına alındı
İran, 'düşman' ve 'İran karşıtı medya' için çalışan '500 casusun' gözaltına alındığını, bunların arasında İran'a yönelik saldırılar için veri sağlayanların da...
00:04 16.03.2026
İran, 'düşman' ve 'İran karşıtı medya' için çalışan '500 casusun' gözaltına alındığını, bunların arasında İran'a yönelik saldırılar için veri sağlayanların da bulunduğunu açıkladı.
Tesnim Haber Ajansı'na göre İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, son dönemlerde 'casusluk' suçlamasıyla gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarına ilişkin bir açıklama yaptı.
ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarının başlamasından bu yana 500 kişinin gözaltına alındığını belirten Radan, "Bunlardan 250'si, İran International televizyonuna vurulacak hedefler hakkında istihbarat sağlayan, militan gruplarla bağlantıları olan ve kamu düzenini bozmaya çalışan kişiler" bilgisini verdi.
Gözaltına alınanları 'casus' şeklinde nitelendiren Radan söz konusu kişilerin 'düşmana ve İran karşıtı medyaya' bilgi verdiğini iöne sürdü.
Tahran yönetimi, 2022 yılında, 'ülkedeki rejim karşıtı protestolara ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptığı ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği' gerekçesiyle İran International televizyonunu 'terör örgütü' ilan etmiş, çalışanlarının da ülkedeki mal varlıklarına el konulacağını açıklamıştı.
