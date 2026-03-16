İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
İBB yolsuzluk davasında duruşma yarına ertelendi
İBB yolsuzluk davasında duruşma yarına ertelendi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/imamoglu-cikar-amacli-suc-orgutu-davasinin-dorduncu-durusma-16-mart-pazartesi-gunune-ertelendi-1104208765.html
İBB yolsuzluk davasında duruşma yarına ertelendi

12:47 16.03.2026
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında beşinci duruşma sona erdi.

Duruşma yarına ertelendi

NTV'nin haberine göre Perşembe günü basın mensupları ile mahkeme heyeti arasında oturma düzeni nedeniyle çıkan tartışmanın ardından bu duruşmaya İletişim Başkanlığı turkuaz basın kartı olmayanların alınmamasına karar verildi.
Duruşma salonuna gelen Mahkeme Başkanı, “Bazı milletvekilleri avukat bölümünde oturuyor. Uyarılara rağmen çıkmıyorlarmış. Lütfen izleyici bölümüne geçin.” dedi. Bunun üzerine avukat bölümünde oturan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer tepki göstererek, Burada oturmanın yasak olduğu hangi yasada yazıyor?” dedi. Mahkeme Başkanı ise “Vekaletiniz var mı?” diye sorunca Turan Taşkın Özer, vekaletinin olmadığını söyledi.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya verilen arada, izleyicilerin bulunduğu alana geçmesi istenen CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, avukat bölümünde oturmaya devam etti.

Avukat bölümünden kalkmadı

Yaklaşık 1 saatlik ara boyunca Özer'in, avukat bölümünden ayrılmaması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
POLİTİKA
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının dördüncü duruşma: 16 Mart Pazartesi gününe ertelendi
12 Mart, 16:09
