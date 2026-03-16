https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/ibb-yolsuzluk-davasinda-durusma-yarina-ertelendi-1104283961.html
İBB yolsuzluk davasında duruşma yarına ertelendi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_f94385e9291987d52ac62152b74a7ce5.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/imamoglu-cikar-amacli-suc-orgutu-davasinin-dorduncu-durusma-16-mart-pazartesi-gunune-ertelendi-1104208765.html
türki̇ye
i̇stanbul
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_113:0:1180:800_1920x0_80_0_0_d425c239c9b897f2b963290ab82b4db6.jpg
i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında beşinci duruşma sona erdi.
NTV'nin haberine göre Perşembe günü basın mensupları ile mahkeme heyeti arasında oturma düzeni nedeniyle çıkan tartışmanın ardından bu duruşmaya İletişim Başkanlığı turkuaz basın kartı olmayanların alınmamasına karar verildi.
Duruşma salonuna gelen Mahkeme Başkanı, “Bazı milletvekilleri avukat bölümünde oturuyor. Uyarılara rağmen çıkmıyorlarmış. Lütfen izleyici bölümüne geçin.” dedi. Bunun üzerine avukat bölümünde oturan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer tepki göstererek, “Burada oturmanın yasak olduğu hangi yasada yazıyor?” dedi. Mahkeme Başkanı ise “Vekaletiniz var mı?” diye sorunca Turan Taşkın Özer, vekaletinin olmadığını söyledi.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya verilen arada, izleyicilerin bulunduğu alana geçmesi istenen CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, avukat bölümünde oturmaya devam etti.
Avukat bölümünden kalkmadı
Yaklaşık 1 saatlik ara boyunca Özer'in, avukat bölümünden ayrılmaması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.