Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/imamoglu-cikar-amacli-suc-orgutu-davasinin-dorduncu-durusma-16-mart-pazartesi-gunune-ertelendi-1104208765.html
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının dördüncü duruşma: 16 Mart Pazartesi gününe ertelendi
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının dördüncü duruşma: 16 Mart Pazartesi gününe ertelendi
Sputnik Türkiye
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması tamamlandı. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-12T16:09+0300
2026-03-12T16:09+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100715641_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6989131d7927bcf1da7dcdac53b57fbe.jpg
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin davanın bugün 4. günüydü. Basın mensuplarına uyarıİstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, bazı basın mensuplarının, ilk oturumun sona ermesinin ardından salondan çıkarıldığı sırada Ekrem İmamoğlu'na soru sorması ve verilen cevabın haberleştirilmesine atıfta bulunarak, iyi niyetinin suistimal edildiğini söyledi.'En arka kısma geçin'Aylan, basın mensuplarına, sanık avukatlarının yanındaki masalardan kalkarak, kendileri için salonun en arka bölümünde ayrılan yere geçmelerini söyledi.Başkan ayrıca, duruşmanın ilk kısımda da zaten basın mensuplarına arka bölümündeki bu alanın ayrıldığını ifade ederek, bir avukatın talebi üzerine, gazetecilerin sanıkların avukatlarının bulunduğu kısma oturtulduğunu kaydetti.Basın mensupları itiraz ettiBasın mensupları ve bazı avukatlar ile izleyiciler, alanın hem uzak olması hem de bilgisayar koyacak masaların bulunmaması nedeniyle karara itiraz etti.Gazeteciler mahkeme başkanına itiraz ettiGazetecilerin, bir daha duruşma salonunda röportaj yapmayacaklarını belirtmesi üzerine başkan, gazetecilerin bulunduğu avukatlarının yanındaki bölümün boşaltılması için jandarma personeline talimat vererek, duruşmayı 10 dakika erteledi.Bu esnada bazı basın mensupları kendileri için gösterilen alana geçerken, bazıları da karara direndi.Duruşma ertelendiSalondaki gerginliğin büyümesi üzerine Mahkeme Başkanı Aylan, düzenin sağlanamadığı gerekçesiyle duruşmayı 16 Mart Pazartesi gününe ertelediklerini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/imamoglu-davasindaki-durusma-goruntulerini-paylasanlara-sorusturma-1104153000.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100715641_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f1d16998ff266ddac901b1ada248bf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekrem i̇mamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem i̇mamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının dördüncü duruşma: 16 Mart Pazartesi gününe ertelendi

16:09 12.03.2026
mahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
Abone ol
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması tamamlandı.
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin davanın bugün 4. günüydü.

Basın mensuplarına uyarı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, bazı basın mensuplarının, ilk oturumun sona ermesinin ardından salondan çıkarıldığı sırada Ekrem İmamoğlu'na soru sorması ve verilen cevabın haberleştirilmesine atıfta bulunarak, iyi niyetinin suistimal edildiğini söyledi.

'En arka kısma geçin'

Aylan, basın mensuplarına, sanık avukatlarının yanındaki masalardan kalkarak, kendileri için salonun en arka bölümünde ayrılan yere geçmelerini söyledi.
Başkan ayrıca, duruşmanın ilk kısımda da zaten basın mensuplarına arka bölümündeki bu alanın ayrıldığını ifade ederek, bir avukatın talebi üzerine, gazetecilerin sanıkların avukatlarının bulunduğu kısma oturtulduğunu kaydetti.

Basın mensupları itiraz etti

Basın mensupları ve bazı avukatlar ile izleyiciler, alanın hem uzak olması hem de bilgisayar koyacak masaların bulunmaması nedeniyle karara itiraz etti.

Gazeteciler mahkeme başkanına itiraz etti

Gazetecilerin, bir daha duruşma salonunda röportaj yapmayacaklarını belirtmesi üzerine başkan, gazetecilerin bulunduğu avukatlarının yanındaki bölümün boşaltılması için jandarma personeline talimat vererek, duruşmayı 10 dakika erteledi.
Bu esnada bazı basın mensupları kendileri için gösterilen alana geçerken, bazıları da karara direndi.

Duruşma ertelendi

Salondaki gerginliğin büyümesi üzerine Mahkeme Başkanı Aylan, düzenin sağlanamadığı gerekçesiyle duruşmayı 16 Mart Pazartesi gününe ertelediklerini açıkladı.
Silivri Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
TÜRKİYE
İmamoğlu davasındaki duruşma görüntülerini paylaşanlara soruşturma
10 Mart, 18:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала