'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının dördüncü duruşma: 16 Mart Pazartesi gününe ertelendi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması tamamlandı. 12.03.2026, Sputnik Türkiye

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin davanın bugün 4. günüydü. Basın mensuplarına uyarıİstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, bazı basın mensuplarının, ilk oturumun sona ermesinin ardından salondan çıkarıldığı sırada Ekrem İmamoğlu'na soru sorması ve verilen cevabın haberleştirilmesine atıfta bulunarak, iyi niyetinin suistimal edildiğini söyledi.'En arka kısma geçin'Aylan, basın mensuplarına, sanık avukatlarının yanındaki masalardan kalkarak, kendileri için salonun en arka bölümünde ayrılan yere geçmelerini söyledi.Başkan ayrıca, duruşmanın ilk kısımda da zaten basın mensuplarına arka bölümündeki bu alanın ayrıldığını ifade ederek, bir avukatın talebi üzerine, gazetecilerin sanıkların avukatlarının bulunduğu kısma oturtulduğunu kaydetti.Basın mensupları itiraz ettiBasın mensupları ve bazı avukatlar ile izleyiciler, alanın hem uzak olması hem de bilgisayar koyacak masaların bulunmaması nedeniyle karara itiraz etti.Gazeteciler mahkeme başkanına itiraz ettiGazetecilerin, bir daha duruşma salonunda röportaj yapmayacaklarını belirtmesi üzerine başkan, gazetecilerin bulunduğu avukatlarının yanındaki bölümün boşaltılması için jandarma personeline talimat vererek, duruşmayı 10 dakika erteledi.Bu esnada bazı basın mensupları kendileri için gösterilen alana geçerken, bazıları da karara direndi.Duruşma ertelendiSalondaki gerginliğin büyümesi üzerine Mahkeme Başkanı Aylan, düzenin sağlanamadığı gerekçesiyle duruşmayı 16 Mart Pazartesi gününe ertelediklerini açıkladı.

