Evlilik kredisi ödemeleri hesaplara yatırıldı: Kimler başvurabilir? Evlilik kredisi nedir?

Evlilik kredisi ödemeleri hesaplara yatırıldı: Kimler başvurabilir? Evlilik kredisi nedir?

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlenecek gençlere yönelik destek 10 milyar TL'yi aştı, 63 bin 466 genç çifti evlilik kredisi ödemeleri bugün...

2026-03-16T12:33+0300

2026-03-16T12:33+0300

2026-03-16T12:57+0300

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlenecek gençlere yönelik verilen destek 10 milyar TL'yi aştı. 63 bin 466 genç çiftle evlilik kredisi ödemelerinin bugün itibarıyla yapıldığını duyuran Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı itibariyle kredi miktarının güncellendiğinin de altını çizdi. Bakan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.Çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemeleri erteleniyorFondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. Buna ek olarak 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz" açıklamasını yaptı.Bakan Göktaş, proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere kredi desteğinin 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde verildiğini, evlilik öncesinde ve sonrasında da danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirtti.Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

türki̇ye

Sputnik Türkiye

