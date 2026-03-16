Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/evlilik-kredisi-odemeleri-hesaplara-yatirildi-kimler-basvurabilir-evlilik-kredisi-nedir-1104283556.html
Evlilik kredisi ödemeleri hesaplara yatırıldı: Kimler başvurabilir? Evlilik kredisi nedir?
Evlilik kredisi ödemeleri hesaplara yatırıldı: Kimler başvurabilir? Evlilik kredisi nedir?
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlenecek gençlere yönelik destek 10 milyar TL'yi aştı, 63 bin 466 genç çifti evlilik kredisi ödemeleri bugün... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T12:33+0300
2026-03-16T12:57+0300
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089424386_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ceebfa1db46c2564c45ba927afb075d3.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlenecek gençlere yönelik verilen destek 10 milyar TL'yi aştı. 63 bin 466 genç çiftle evlilik kredisi ödemelerinin bugün itibarıyla yapıldığını duyuran Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı itibariyle kredi miktarının güncellendiğinin de altını çizdi. Bakan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.Çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemeleri erteleniyorFondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. Buna ek olarak 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz" açıklamasını yaptı.Bakan Göktaş, proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere kredi desteğinin 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde verildiğini, evlilik öncesinde ve sonrasında da danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirtti.Evlilik kredisi başvuru şartları neler?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/evlilik-kredisi-basvurulari-bugun-basladi-krediler-ocak-ayinda-artirilacak-1099818643.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089424386_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_baa4aa1450f31843dbc09e21e77c194b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
evlilik kredisi, evlilik kredisi başvuru, evlilik kredisi kaç lira, evlilik kredisi yaşı, evlilik kredisi başvuru şartları, evlilik kredisine nasıl başvurulur

Evlilik kredisi ödemeleri hesaplara yatırıldı: Kimler başvurabilir? Evlilik kredisi nedir?

12:33 16.03.2026 (güncellendi: 12:57 16.03.2026)
© AAEvlilik
Evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
© AA
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlenecek gençlere yönelik destek 10 milyar TL'yi aştı, 63 bin 466 genç çifti evlilik kredisi ödemeleri bugün itibarıyla yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlenecek gençlere yönelik verilen destek 10 milyar TL'yi aştı. 63 bin 466 genç çiftle evlilik kredisi ödemelerinin bugün itibarıyla yapıldığını duyuran Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı itibariyle kredi miktarının güncellendiğinin de altını çizdi. Bakan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemeleri erteleniyor

Fondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. Buna ek olarak 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakan Göktaş, proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere kredi desteğinin 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde verildiğini, evlilik öncesinde ve sonrasında da danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

Krediden yararlanabilmek için yaş sınırı 18–29 olarak belirlenmiş olup, çiftlerin başvuru sırasında 30 yaşını doldurmamış olmaları şart.
Başvuranların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.
Çiftlerin taşınmaz sahibi ya da tapu hissedarı olmaması şart.
Çiftlerin son 6 aylık gelir ortalaması ve son aya ait gelirleri, asgari ücretin 2,3 katını geçmemeli.
Resmî nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmalı.
Bakanlığın sunacağı evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek (2 yıl içinde katılma şartı bulunuyor).
Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilgili suçlardan, affa uğramış olsa bile kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamalı.
Çiftin proje kapsamında daha önce kredi kullanmamış olması gerekiyor.
EKONOMİ
1 Ekim 2025, 11:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
