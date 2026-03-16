Evlilik kredisi ödemeleri hesaplara yatırıldı: Kimler başvurabilir? Evlilik kredisi nedir?
2026-03-16T12:57+0300
12:33 16.03.2026 (güncellendi: 12:57 16.03.2026)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlenecek gençlere yönelik destek 10 milyar TL'yi aştı, 63 bin 466 genç çifti evlilik kredisi ödemeleri bugün itibarıyla yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlenecek gençlere yönelik verilen destek 10 milyar TL'yi aştı. 63 bin 466 genç çiftle evlilik kredisi ödemelerinin bugün itibarıyla yapıldığını duyuran Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı itibariyle kredi miktarının güncellendiğinin de altını çizdi. Bakan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemeleri erteleniyor
Fondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. Buna ek olarak 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakan Göktaş, proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere kredi desteğinin 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde verildiğini, evlilik öncesinde ve sonrasında da danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirtti.
Evlilik kredisi başvuru şartları neler?
Krediden yararlanabilmek için yaş sınırı 18–29
olarak belirlenmiş olup, çiftlerin başvuru sırasında 30 yaşını doldurmamış olmaları şart.
Başvuranların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.
Çiftlerin taşınmaz sahibi ya da tapu hissedarı olmaması şart.
Çiftlerin son 6 aylık gelir ortalaması ve son aya ait gelirleri, asgari ücretin 2,3 katını
geçmemeli.
Resmî nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmalı.
Bakanlığın sunacağı evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek (2 yıl içinde katılma şartı bulunuyor).
Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilgili suçlardan, affa uğramış olsa bile kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamalı.
Çiftin proje kapsamında daha önce kredi kullanmamış olması gerekiyor.