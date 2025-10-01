Evlilik Kredisi başvuruları bugün başladı: Krediler ocak ayında artırılacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/evlilik-kredisi-basvurulari-bugun-basladi-krediler-ocak-ayinda-artirilacak-1099818643.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026’nın Ocak ayı itibarıyla artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi için başvuruların bugün itibarıyla alınmaya başladığını duyurdu.Bakan Göktaş, Ocak 2026'da evlilik kredilerinin artırılacağını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:Gelir şartı 2,5 katına çıktıFondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerine değinen Göktaş, şunları kaydetti: Başvuru adresi Göktaş, evlilik yolundaki genç çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu’na "e-Devlet" ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabileceğini belirterek, “Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftimiz başvurdu. Başvuruları onaylanan 117 bin 184 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı. Şu ana kadar 59 bin 54 çiftimiz ise krediden faydalanmaya hak kazandı" dedi.
