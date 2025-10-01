Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/evlilik-kredisi-basvurulari-bugun-basladi-krediler-ocak-ayinda-artirilacak-1099818643.html
Evlilik Kredisi başvuruları bugün başladı: Krediler ocak ayında artırılacak
Evlilik Kredisi başvuruları bugün başladı: Krediler ocak ayında artırılacak
Evlilik kredi için başvurular bugün başladı. Bakan Göktaş, evlilik kredilerinin 2026 Ocak ayında artırılacağını duyurarak "Çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T11:15+0300
2025-10-01T11:15+0300
ekonomi̇
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
evlilik kredisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/16/1096418299_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_d622ded1f4f98e0aae0d8cf9a9b87413.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026’nın Ocak ayı itibarıyla artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi için başvuruların bugün itibarıyla alınmaya başladığını duyurdu.Bakan Göktaş, Ocak 2026'da evlilik kredilerinin artırılacağını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:Gelir şartı 2,5 katına çıktıFondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerine değinen Göktaş, şunları kaydetti: Başvuru adresi Göktaş, evlilik yolundaki genç çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu’na "e-Devlet" ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabileceğini belirterek, “Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftimiz başvurdu. Başvuruları onaylanan 117 bin 184 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı. Şu ana kadar 59 bin 54 çiftimiz ise krediden faydalanmaya hak kazandı" dedi.
Evlilik kredi için başvurular bugün başladı. Bakan Göktaş, evlilik kredilerinin 2026 Ocak ayında artırılacağını duyurarak "Çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026’nın Ocak ayı itibarıyla artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi için başvuruların bugün itibarıyla alınmaya başladığını duyurdu.
Bakan Göktaş, Ocak 2026'da evlilik kredilerinin artırılacağını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz.

Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz.

Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık.”

Gelir şartı 2,5 katına çıktı

Fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerine değinen Göktaş, şunları kaydetti:

“Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkartıyoruz.

48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz.

Bu düzenleme ile birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz.”

Başvuru adresi

Göktaş, evlilik yolundaki genç çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu’na "e-Devlet" ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabileceğini belirterek, “Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftimiz başvurdu. Başvuruları onaylanan 117 bin 184 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı. Şu ana kadar 59 bin 54 çiftimiz ise krediden faydalanmaya hak kazandı" dedi.
