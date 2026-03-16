Etiyopya'da toprak kayması felaketi: Ölü sayısı 125'e yükseldi, ülkelerden peş peşe taziye mesajı geldi
Etiyopya’nın güneyindeki Gamo bölgesinde meydana gelen toprak kaymaları ve sellerde ölü sayısı 125’e yükseldi. Şiddetli yağışların tetiklediği felaket sonrası... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T11:34+0300
2026-03-16T11:35+0300
11:34 16.03.2026 (güncellendi: 11:35 16.03.2026)
Etiyopya’nın güneyindeki Gamo bölgesinde meydana gelen toprak kaymaları ve sellerde ölü sayısı 125’e yükseldi. Şiddetli yağışların tetiklediği felaket sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürerken birçok ülkeden taziye mesajları geldi.
Etiyopya’nın güneyinde meydana gelen toprak kaymaları ve seller, büyük bir insani felakete yol açtı.
Yerel yönetim yetkililerine göre Gamo bölgesinde yaşanan afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125’e yükseldi.
Yetkililer, şiddetli yağışların tetiklediği toprak kaymaları sonucu çok sayıda evin yıkıldığını ve bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Yağışlı mevsimde afet riski artıyor

Uzmanlar, Etiyopya’da özellikle yağmurlu mevsimlerde toprak kaymaları ve sel felaketlerinin sık yaşandığını belirtiyor.
Şiddetli yağışların dağlık bölgelerde zemini zayıflatması nedeniyle yerleşim alanlarında ciddi riskler oluştuğu ifade ediliyor.
Yetkililer, bölgede afet riski taşıyan alanlarda yaşayan halkın güvenli bölgelere taşınması için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Uluslararası taziye mesajları geldi

Felaketin ardından birçok ülkeden Etiyopya hükümeti ve halkına başsağlığı mesajları iletildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Etiyopya yönetimine gönderdiği mesajda yaşanan felaket nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Kremlin tarafından yayımlanan taziye mesajında Putin, şu ifadeleri kullandı:
“Ülkenizin güneyinde meydana gelen toprak kaymaları ve sellerin trajik sonuçları nedeniyle en derin taziyelerimi kabul edin. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.”

Pakistan’dan destek ve dayanışma mesajı

Felaketin ardından Pakistan hükümeti de Etiyopya’ya başsağlığı dileklerini iletti.
Pakistan yönetimi yaptığı açıklamada, sel ve toprak kaymalarından etkilenenler için yürütülen kurtarma çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.
Uzmanlar, iklim değişikliğinin Afrika’da aşırı hava olaylarını daha sık ve daha yıkıcı hale getirdiğini vurguluyor.
