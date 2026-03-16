Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/enes-batur-uzun-bir-aradan-sonra-geri-geldi-24-saatte-rekor-kirdi-1104281364.html
Enes Batur uzun bir aradan sonra geri geldi: 24 saatte rekor kırdı
Enes Batur uzun bir aradan sonra geri geldi: 24 saatte rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Enes Batur uzun bir sürenin ardından YouTube için 'Hayattayım' diyerek video paylaştı. 24 saatte 10 milyon izlenmeye ulaştı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T10:49+0300
2026-03-16T10:49+0300
yaşam
enes batur
youtuber
fenomen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0e/1104252138_33:0:1663:917_1920x0_80_0_0_8ebeb03e626ceede2fbf22f29b298043.png
Bir dönem Türkiye’nin en popüler YouTuber’ları arasında gösterilen Enes Batur uzun bir aradan sonra geri döndü. Hayattayım diyerek video paylaşan Batur'un videosu 24 saatte neredeyse 10 milyon izlendi ve rekor kırdı. Batur'un kazancının ise bir günlük 6 milyon liraya ulaştığı belirtiliyor. Hayat amacımı kaybettimYaşadığı duygusal çöküşü anlatan Batur, "Hayat amacımı kaybettim. Amacım, Youtube video çekmek ve arkadaşlarımın olmasıydı. İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım, aylarca kimseyle konuşmadım. Adeta delirdim. Düşüşe geçtim, depresyona girdim. Kalbini kırdığım insanlardan tek tek özür dilerim" diye anlattı. Batur'un 'Hayattayım vlog' adıyla yayınladığı videosu 21 saatte 9.2 milyon görüntülenme aldı. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre Enes Batur, dönüş videosuyla sadece 24 saat içinde servet değerinde gelir elde etti.6 milyon kazanca ulaştıYouTube reklamlarından 2 milyon TL kazanan ünlü isim, bağışlardan 1,5 milyon TL ve sponsorluklardan 2,5 milyon TL alarak toplamda 6 milyon TL kazanca ulaştı. Bu rakam Türkiye’de ulaşılan en yüksek günlük kazançlardan biri olarak kayıtlara geçti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinmisti-enes-batur-hakkinda-karar-aciklandi-1103484952.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0e/1104252138_237:0:1460:917_1920x0_80_0_0_fd78c381c0075e543f40a294a4a2daa8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
enes batur, youtuber, fenomen
enes batur, youtuber, fenomen

Enes Batur uzun bir aradan sonra geri geldi: 24 saatte rekor kırdı

10:49 16.03.2026
© FotoğrafEnes Batur
Enes Batur - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Enes Batur uzun bir sürenin ardından YouTube için 'Hayattayım' diyerek video paylaştı. 24 saatte 10 milyon izlenmeye ulaştı.
Bir dönem Türkiye’nin en popüler YouTuber’ları arasında gösterilen Enes Batur uzun bir aradan sonra geri döndü. Hayattayım diyerek video paylaşan Batur'un videosu 24 saatte neredeyse 10 milyon izlendi ve rekor kırdı. Batur'un kazancının ise bir günlük 6 milyon liraya ulaştığı belirtiliyor.

Hayat amacımı kaybettim

Yaşadığı duygusal çöküşü anlatan Batur, "Hayat amacımı kaybettim. Amacım, Youtube video çekmek ve arkadaşlarımın olmasıydı. İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım, aylarca kimseyle konuşmadım. Adeta delirdim. Düşüşe geçtim, depresyona girdim. Kalbini kırdığım insanlardan tek tek özür dilerim" diye anlattı. Batur'un 'Hayattayım vlog' adıyla yayınladığı videosu 21 saatte 9.2 milyon görüntülenme aldı. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre Enes Batur, dönüş videosuyla sadece 24 saat içinde servet değerinde gelir elde etti.

6 milyon kazanca ulaştı

YouTube reklamlarından 2 milyon TL kazanan ünlü isim, bağışlardan 1,5 milyon TL ve sponsorluklardan 2,5 milyon TL alarak toplamda 6 milyon TL kazanca ulaştı. Bu rakam Türkiye’de ulaşılan en yüksek günlük kazançlardan biri olarak kayıtlara geçti
Enes Batur - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
YAŞAM
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Enes Batur hakkında karar açıklandı
13 Şubat, 16:57

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала