Enes Batur uzun bir aradan sonra geri geldi: 24 saatte rekor kırdı

Enes Batur uzun bir sürenin ardından YouTube için 'Hayattayım' diyerek video paylaştı. 24 saatte 10 milyon izlenmeye ulaştı.

2026-03-16T10:49+0300

Bir dönem Türkiye’nin en popüler YouTuber’ları arasında gösterilen Enes Batur uzun bir aradan sonra geri döndü. Hayattayım diyerek video paylaşan Batur'un videosu 24 saatte neredeyse 10 milyon izlendi ve rekor kırdı. Batur'un kazancının ise bir günlük 6 milyon liraya ulaştığı belirtiliyor. Hayat amacımı kaybettimYaşadığı duygusal çöküşü anlatan Batur, "Hayat amacımı kaybettim. Amacım, Youtube video çekmek ve arkadaşlarımın olmasıydı. İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım, aylarca kimseyle konuşmadım. Adeta delirdim. Düşüşe geçtim, depresyona girdim. Kalbini kırdığım insanlardan tek tek özür dilerim" diye anlattı. Batur'un 'Hayattayım vlog' adıyla yayınladığı videosu 21 saatte 9.2 milyon görüntülenme aldı. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre Enes Batur, dönüş videosuyla sadece 24 saat içinde servet değerinde gelir elde etti.6 milyon kazanca ulaştıYouTube reklamlarından 2 milyon TL kazanan ünlü isim, bağışlardan 1,5 milyon TL ve sponsorluklardan 2,5 milyon TL alarak toplamda 6 milyon TL kazanca ulaştı. Bu rakam Türkiye’de ulaşılan en yüksek günlük kazançlardan biri olarak kayıtlara geçti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinmisti-enes-batur-hakkinda-karar-aciklandi-1103484952.html

Sputnik Türkiye

