Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Enes Batur hakkında karar açıklandı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13.02.2026, Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün havalimanında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur hakkında karar çıktı. Batur, 'uyuşturucu kullanma' suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıHabertürk'ün haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' ile 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.Hakkında yakalama kararı vardıSoruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan YouTuber Enes Batur, dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Batur, 'uyuşturucu kullanma' suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
