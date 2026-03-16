Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a kara harekatını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekâtını güçlü şekilde kınadı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T18:17+0300

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekâtına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu harekâtın bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştireceği belirtilerek, İsrail’in saldırılarının güçlü şekilde kınandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Binyamin Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarının Lübnan’da hayata geçirilmesinin bölgede yeni bir insani felakete yol açacağı uyarısında bulunuldu.Türkiye’nin Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılar karşısında ülkeyle dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

