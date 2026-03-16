Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a kara harekatını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a kara harekatını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekâtını güçlü şekilde kınadı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T18:12+0300
2026-03-16T18:12+0300
2026-03-16T18:17+0300
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekâtına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu harekâtın bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştireceği belirtilerek, İsrail’in saldırılarının güçlü şekilde kınandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Binyamin Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarının Lübnan’da hayata geçirilmesinin bölgede yeni bir insani felakete yol açacağı uyarısında bulunuldu.Türkiye’nin Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılar karşısında ülkeyle dayanışma içinde olduğu vurgulandı.
ortadoğu, türkiye cumhuriyeti, i̇srail, lübnan, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a kara harekatını kınadı
18:12 16.03.2026 (güncellendi: 18:17 16.03.2026)
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekâtını güçlü şekilde kınadı.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekâtına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu harekâtın bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştireceği belirtilerek, İsrail’in saldırılarının güçlü şekilde kınandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Binyamin Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarının Lübnan’da hayata geçirilmesinin bölgede yeni bir insani felakete yol açacağı uyarısında bulunuldu.
Türkiye’nin Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılar karşısında ülkeyle dayanışma içinde olduğu vurgulandı.