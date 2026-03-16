Bessent: Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin yeniden başlamasını bekliyoruz

ABD Hazine Bakanı Bessent, Washington'un Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin kademeli olarak yeniden başlamasını beklediğini ve şimdiden başladığına inandığını... 16.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD medyasına demecinde Washington'un Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin kademeli olarak yeniden başlamasını beklediğini ve şimdiden başladığına inandığını belirtti.Bessent, "Boğazdan geçen gemi sayısında giderek artış olduğunu görüyoruz. İran gemileri oradan çıkmıştı ve biz, dünyanın geri kalanına tedariki sağlamak adına buna izin verdik. Hint gemileri de şimdi çıkıyor. Körfez'e herhangi bir filo veya refakat armadası gelmeden önce artmaya başlamalıdır. Boğazın kendiliğinden açılacağına inanıyoruz" diye konuştu.Bessent aynı zamanda ABD’nin küresel petrol fiyatlarının birkaç ay içinde varil başına 80 doların altına düşmesini beklediğini de sözlerine ekledi.Petrol fiyatlarındaki mevcut dalgalanmanın geçici olduğunu söyleyen Bessent ilgili soruya, “Fiyatların muhtemelen çok daha fazla düşeceği kanısındayım” yanıtını verdi.

