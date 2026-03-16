Bahçeli: Ankara ve Tahran aynı yöne bakmakta
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orta Doğu'daki gelişmelere ve Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulmasına tepki gösterdi. Bahçeli, Ankara'yla... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
18:38 16.03.2026 (güncellendi: 18:45 16.03.2026)
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orta Doğu’daki gelişmelere ve Mescid-i Aksa’nın kapalı tutulmasına tepki gösterdi. Bahçeli, Ankara'yla Tahran’ın ufkunun aynı yöne baktığını belirterek Ankara, Bağdat, Şam, Kudüs ve Gazze’nin kaderinin ortak paydada birleştiğini söyledi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi dolaysıyla sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Bahçeli, ''Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır. Ankara ile Bağdat ve Şam’ın, Kudüs ile Gazze’nin kaderi aynı ortak paydada birleşmektedir. Onbeş gündür kapalı tutulan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın hüznü hepimizin, Müslümanım diyen herkesin yürek sızısıdır. Bu zulüm mutlaka son bulmalıdır. Temennim, Siyonist-emperyalist kumpasların karanlık dehlizlerine düşmeden, kardeşlik şuurunun ikmaliyle derlenip toparlanmak, görüş açımızı kapatan kabus bulutlarını imanımızın itibar ve haysiyetiyle dağıtmaktır. Kadrini ve kıymetini hakkıyla ifa etmeyi ümit ettiğim bugünkü Kadir Gecemizde, kendimize dönerek yanlışların nerede yapıldığını, açıkların nerede verildiğini, zaaf ve zayıflıkların nerelerde tebarüz ettiğini temiz bir vicdan eşliğinde teşhis edip buna muvafık tedbirler almak tarihi bir sorumluluktur'' açıklamasında bulundu.
Kadir Gecesini kutlayan Bahçeli, ''Aziz Türk milletinin, Türk-İslam aleminin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün aziz vatandaşlarımızın mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, dualarımızın ve müşterek hedeflerimizin potasında buluşmayı halisane şekilde diliyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun diyorum. Cenab-ı Allah Türk milletinin, gönül ve kültür coğrafyalarımızda onurlu bir hayatın mücadelesini veren kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum'' dedi.