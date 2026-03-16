Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri: Bina boşaltıldı, ikna çalışması sürüyor
Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri: Bina boşaltıldı, ikna çalışması sürüyor
Antalya Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri duyuldu. Bina boşaltılırken polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
2026-03-16T12:09+0300
2026-03-16T12:09+0300
2026-03-16T12:40+0300
Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi. Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı.Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.
türki̇ye
antalya
kepez
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, kepez, silahlı saldırı
antalya, kepez, silahlı saldırı
Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri: Bina boşaltıldı, ikna çalışması sürüyor
12:09 16.03.2026 (güncellendi: 12:40 16.03.2026)
Antalya Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri duyuldu. Bina boşaltılırken polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi. Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı.
Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.