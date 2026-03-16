Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri: Bina boşaltıldı, ikna çalışması sürüyor

Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi. Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı.