AKOM İstanbul için tarih verdi: Hava buz kesecek, kış geri gelecek
AKOM İstanbul için tarih verdi: Hava buz kesecek, kış geri gelecek
AKOM, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek İstanbul'da sıcaklıkların kış değerlerine ineceğini duyurdu. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T13:28+0300
2026-03-16T13:28+0300
AKOM, İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkili olacağını belirterek uyardı. Perşembe gününden itibaren kentte soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların 'kış değerlerine' ineceği kaydedildi. Perşembe gününe dikkat AKOM'dan yapılan açıklamada perşembe gününe dikkat çekilerek, "İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 11-13°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü itibarıyla bölgemizde Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da 10°C altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.İşte İstanbul'da beklenen hava sıcaklıkları: Salı Sabah sisli ve puslu, parçalı ve az bulutlu 5°C / 12°C Yağış beklenmiyorÇarşamba Parçalı ve çok bulutlu 6°C / 11°C Yağış beklenmiyorPerşembe Çok bulutlu, hafif yağmurlu 6°C / 9°C 2-5 kg arasıCuma Çok bulutlu, sağanak yağmurlu 6°C / 8°C 5-15 kg arasıCumartesi Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5°C / 9°C 5-12 kg arasıPazar Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5°C / 10°C 3-7 kg arası
i̇stanbul, hava durumu, istanbul hava durumu, akom
i̇stanbul, hava durumu, istanbul hava durumu, akom

AKOM İstanbul için tarih verdi: Hava buz kesecek, kış geri gelecek

13:28 16.03.2026
© AAİstanbul / yağmur / fırtına
İstanbul / yağmur / fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
© AA
Abone ol
AKOM, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek İstanbul'da sıcaklıkların kış değerlerine ineceğini duyurdu.
AKOM, İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkili olacağını belirterek uyardı. Perşembe gününden itibaren kentte soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların 'kış değerlerine' ineceği kaydedildi.

Perşembe gününe dikkat

AKOM'dan yapılan açıklamada perşembe gününe dikkat çekilerek, "İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 11-13°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü itibarıyla bölgemizde Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da 10°C altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.
İşte İstanbul'da beklenen hava sıcaklıkları:
Salı Sabah sisli ve puslu, parçalı ve az bulutlu 5°C / 12°C Yağış beklenmiyor
Çarşamba Parçalı ve çok bulutlu 6°C / 11°C Yağış beklenmiyor
Perşembe Çok bulutlu, hafif yağmurlu 6°C / 9°C 2-5 kg arası
Cuma Çok bulutlu, sağanak yağmurlu 6°C / 8°C 5-15 kg arası
Cumartesi Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5°C / 9°C 5-12 kg arası
Pazar Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5°C / 10°C 3-7 kg arası
