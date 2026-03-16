AKOM İstanbul için tarih verdi: Hava buz kesecek, kış geri gelecek

AKOM İstanbul için tarih verdi: Hava buz kesecek, kış geri gelecek

Sputnik Türkiye

AKOM, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek İstanbul'da sıcaklıkların kış değerlerine ineceğini duyurdu. 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T13:28+0300

2026-03-16T13:28+0300

2026-03-16T13:28+0300

AKOM, İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkili olacağını belirterek uyardı. Perşembe gününden itibaren kentte soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların 'kış değerlerine' ineceği kaydedildi. Perşembe gününe dikkat AKOM'dan yapılan açıklamada perşembe gününe dikkat çekilerek, "İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 11-13°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü itibarıyla bölgemizde Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da 10°C altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.İşte İstanbul'da beklenen hava sıcaklıkları: Salı Sabah sisli ve puslu, parçalı ve az bulutlu 5°C / 12°C Yağış beklenmiyorÇarşamba Parçalı ve çok bulutlu 6°C / 11°C Yağış beklenmiyorPerşembe Çok bulutlu, hafif yağmurlu 6°C / 9°C 2-5 kg arasıCuma Çok bulutlu, sağanak yağmurlu 6°C / 8°C 5-15 kg arasıCumartesi Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5°C / 9°C 5-12 kg arasıPazar Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5°C / 10°C 3-7 kg arası

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/meteorolojiden-5-bolge-icin-saganak-ve-kar-yagisi-uyarisi-marmarada-sis-bekleniyor-1104275718.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, hava durumu, istanbul hava durumu, akom