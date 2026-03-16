Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak ve kar yağışı uyarısı: Marmara'da sis bekleniyor
Meteoroloji’ye göre 16 Mart’ta Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklı yağış bekleniyor. Hatay’da... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
07:07 16.03.2026
Meteoroloji’ye göre 16 Mart’ta Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklı yağış bekleniyor. Hatay’da yerel kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Mart hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Yalova, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
MANİSA – 17°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
HATAY – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – 14°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN – 12°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT – 12°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM – 5°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS – 4°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA – 13°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 12°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 15°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT – 9°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 14°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
