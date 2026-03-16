Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak ve kar yağışı uyarısı: Marmara'da sis bekleniyor

Meteoroloji'ye göre 16 Mart'ta Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağış bekleniyor.

2026-03-16T07:07+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Mart hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Yalova, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE – 15°C – Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL – 11°C – Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ – 15°C – Parçalı ve çok bulutluKOCAELİ – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 15°C – Parçalı ve az bulutluDENİZLİ – 20°C – Parçalı ve az bulutluİZMİR – 16°C – Parçalı ve az bulutluMANİSA – 17°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ADANA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutluHATAY – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA – 14°C – Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR – 14°C – Parçalı ve çok bulutluKONYA – 17°C – Parçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU – 12°C – Parçalı ve çok bulutluDÜZCE – 11°C – Parçalı ve çok bulutluKASTAMONU – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK – 10°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – 14°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN – 12°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT – 12°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölgenin batısı ile Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ERZURUM – 5°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS – 4°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA – 13°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıVAN – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 12°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP – 15°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT – 9°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA – 14°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

