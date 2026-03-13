Afganistan: Pakistan, başkent Kabil ve diğer bölgelerimizi hedef aldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/afganistan-pakistan-baskent-kabil-ve-diger-bolgelerimizi-hedef-aldi-1104223116.html
Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın, başkent 'Kabil ve diğer bölgeleri bombaladığını ve sivillerin hayatını kaybettiğini' açıkladı.
Afganistan, Pakistan'ın başkent Kabil ve diğer bölgeleri hedef aldığını belirtti. Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, 'Pakistan'ın, başkent Kabil ve diğer bölgeleri bombaladığını ve sivillerin hayatını kaybettiğini' açıkladı.Kabil merkezli Tolo News haberine göre, sözcü, Pakistan'ın, Kabil'in yanı sıra Kandahar, Paktia, Paktika ve diğer bölgelerini hedef aldığını ve sivillere ait bölgelerde kadın ve çocukların hayatını kaybettiği bilgilerini paylaştı.Afganistan yönetimi sözcüsü, Pakistan'ın eylemlerini 'güçlü bir şekilde kınadıklarını' belirtirken bunların 'cevapsız kalmayacağını' ifade etti.Tolo News kanalına konuşan kaynaklar da saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 25'inin yaralandığını ve 4 evin de "tümüyle yok olduğunu" söyledi.Pakistan - Afganistan gerilimiPakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlediğini açıklamıştı. Pakistan, operasyonlarda Afganistan tarafında 583 kişinin öldüğünü, 795'i aşkın kişinin yaralandığını öne sürmüş, Afganistan yönetimi ise Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Afganistan, Pakistan'ın başkent Kabil ve diğer bölgeleri hedef aldığını belirtti. Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, 'Pakistan'ın, başkent Kabil ve diğer bölgeleri bombaladığını ve sivillerin hayatını kaybettiğini' açıkladı.
Kabil merkezli Tolo News haberine göre, sözcü, Pakistan'ın, Kabil'in yanı sıra Kandahar, Paktia, Paktika ve diğer bölgelerini hedef aldığını ve sivillere ait bölgelerde kadın ve çocukların hayatını kaybettiği bilgilerini paylaştı.
Afganistan yönetimi sözcüsü, Pakistan'ın eylemlerini 'güçlü bir şekilde kınadıklarını' belirtirken bunların 'cevapsız kalmayacağını' ifade etti.
Tolo News kanalına konuşan kaynaklar da saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 25'inin yaralandığını ve 4 evin de "tümüyle yok olduğunu" söyledi.
Pakistan - Afganistan gerilimi
Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.
Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.
Pakistan, operasyonlarda Afganistan tarafında 583 kişinin öldüğünü, 795'i aşkın kişinin yaralandığını öne sürmüş, Afganistan yönetimi ise Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığını duyurmuştu.