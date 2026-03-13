https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/afganistan-pakistan-baskent-kabil-ve-diger-bolgelerimizi-hedef-aldi-1104223116.html

Afganistan: Pakistan, başkent Kabil ve diğer bölgelerimizi hedef aldı

Afganistan: Pakistan, başkent Kabil ve diğer bölgelerimizi hedef aldı

Sputnik Türkiye

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın, başkent 'Kabil ve diğer bölgeleri bombaladığını ve sivillerin hayatını kaybettiğini' açıkladı. 13.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-13T09:13+0300

2026-03-13T09:13+0300

2026-03-13T09:13+0300

dünya

afganistan

pakistan

kabil

tolo news

zabihullah mücahid

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104222564_0:189:2970:1860_1920x0_80_0_0_d5f798afa89ad5ffb0f2c634868becd1.jpg

Afganistan, Pakistan'ın başkent Kabil ve diğer bölgeleri hedef aldığını belirtti. Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, 'Pakistan'ın, başkent Kabil ve diğer bölgeleri bombaladığını ve sivillerin hayatını kaybettiğini' açıkladı.Kabil merkezli Tolo News haberine göre, sözcü, Pakistan'ın, Kabil'in yanı sıra Kandahar, Paktia, Paktika ve diğer bölgelerini hedef aldığını ve sivillere ait bölgelerde kadın ve çocukların hayatını kaybettiği bilgilerini paylaştı.Afganistan yönetimi sözcüsü, Pakistan'ın eylemlerini 'güçlü bir şekilde kınadıklarını' belirtirken bunların 'cevapsız kalmayacağını' ifade etti.Tolo News kanalına konuşan kaynaklar da saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 25'inin yaralandığını ve 4 evin de "tümüyle yok olduğunu" söyledi.Pakistan - Afganistan gerilimiPakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlediğini açıklamıştı. Pakistan, operasyonlarda Afganistan tarafında 583 kişinin öldüğünü, 795'i aşkın kişinin yaralandığını öne sürmüş, Afganistan yönetimi ise Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/sinir-hattinda-gerilim-afganistan-pakistan-askeri-noktalarini-hedef-aldi-1104139114.html

afganistan

pakistan

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afganistan, pakistan, kabil, tolo news, zabihullah mücahid