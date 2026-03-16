ABD medyası: İran, Stryker şirketinin çalışmalarını felç etti

Sputnik Türkiye

ABD medyasında yer alan bir habere göre, İran ABD'ye şimdiye kadar görülmemiş boyutta bir siber saldırı düzenleyerek top alanında faaliyet gösteren Stryker... 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T17:50+0300

abd

i̇ran

stryker

microsoft

Habere göre bilgisayar korsanları, Microsoft'un dahili sistemlerinden birinde bir güvenlik açığı yakaladı ve bazı hastaneler arasındaki tıbbi bilgi alışverişini geçici olarak aksattı. Stryker, bunun ekipmanların çalışmasını etkilemediğini belirtse de Pazar günü, çevrimiçi sipariş sistemlerinin de çalışmadığını itiraf etti.Şirket Çarşamba günüyse yaklaşık 56 bin çalışanına tüm ağ bağlantılarını kesmelerini ve şirket tarafından verilen cihazları açmamalarını tavsiye etti.Siber saldırının sorumluluğunu kendini bağımsız bir grup olarak konumlandıran Handala örgütü üstlendi, Batılı uzmanlarsa bu örgütü İran hükümetiyle ilişkilendiriyor.Hacker grubu Telegram kanalında, saldırının İran'daki ilkokula yapılan saldırıya misilleme olduğunu yazdı.

