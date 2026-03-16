Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/abd-medyasi-iran-stryker-sirketinin-calismalarini-felc-etti-1104293239.html
ABD medyası: İran, Stryker şirketinin çalışmalarını felç etti
Sputnik Türkiye
ABD medyasında yer alan bir habere göre, İran ABD’ye şimdiye kadar görülmemiş boyutta bir siber saldırı düzenleyerek top alanında faaliyet gösteren Stryker... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104292933_0:37:746:457_1920x0_80_0_0_0c6760d83e34c928164a1c861f21f331.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/iranda-okul-saldirisi-abdli-senatorlerden-pentagona-tarafsiz-sorusturma-cagrisi-1104137012.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104292933_43:0:703:495_1920x0_80_0_0_2f7996b5952e62757101d71bb9fb5d2e.png
1920
1920
true
ABD medyası: İran, Stryker şirketinin çalışmalarını felç etti

17:50 16.03.2026
© © Fotolia / peterzaydaBilgisayar korsanı
Bilgisayar korsanı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
© © Fotolia / peterzayda
Abone ol
ABD medyasında yer alan bir habere göre, İran ABD’ye şimdiye kadar görülmemiş boyutta bir siber saldırı düzenleyerek top alanında faaliyet gösteren Stryker şirketini felç etti.
Habere göre bilgisayar korsanları, Microsoft'un dahili sistemlerinden birinde bir güvenlik açığı yakaladı ve bazı hastaneler arasındaki tıbbi bilgi alışverişini geçici olarak aksattı. Stryker, bunun ekipmanların çalışmasını etkilemediğini belirtse de Pazar günü, çevrimiçi sipariş sistemlerinin de çalışmadığını itiraf etti.
Şirket Çarşamba günüyse yaklaşık 56 bin çalışanına tüm ağ bağlantılarını kesmelerini ve şirket tarafından verilen cihazları açmamalarını tavsiye etti.
Siber saldırının sorumluluğunu kendini bağımsız bir grup olarak konumlandıran Handala örgütü üstlendi, Batılı uzmanlarsa bu örgütü İran hükümetiyle ilişkilendiriyor.
Hacker grubu Telegram kanalında, saldırının İran'daki ilkokula yapılan saldırıya misilleme olduğunu yazdı.
İran’daki okul saldırısında ölen kız çocuklarına veda töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
DÜNYA
İran'da okul saldırısı: ABD'li senatörlerden Pentagon'a 'tarafsız soruşturma' çağrısı
10 Mart, 09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала