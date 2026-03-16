https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/abd-medyasi-iran-stryker-sirketinin-calismalarini-felc-etti-1104293239.html
ABD medyası: İran, Stryker şirketinin çalışmalarını felç etti
Sputnik Türkiye
ABD medyasında yer alan bir habere göre, İran ABD'ye şimdiye kadar görülmemiş boyutta bir siber saldırı düzenleyerek top alanında faaliyet gösteren Stryker...
2026-03-16T17:50+0300
dünya
abd
abd
haberler
i̇ran
pazar
stryker
microsoft
telegram
batı medyası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104292933_0:37:746:457_1920x0_80_0_0_0c6760d83e34c928164a1c861f21f331.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104292933_43:0:703:495_1920x0_80_0_0_2f7996b5952e62757101d71bb9fb5d2e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ABD medyasında yer alan bir habere göre, İran ABD’ye şimdiye kadar görülmemiş boyutta bir siber saldırı düzenleyerek top alanında faaliyet gösteren Stryker şirketini felç etti.
Habere göre bilgisayar korsanları, Microsoft'un dahili sistemlerinden birinde bir güvenlik açığı yakaladı ve bazı hastaneler arasındaki tıbbi bilgi alışverişini geçici olarak aksattı. Stryker, bunun ekipmanların çalışmasını etkilemediğini belirtse de Pazar günü, çevrimiçi sipariş sistemlerinin de çalışmadığını itiraf etti.
Şirket Çarşamba günüyse yaklaşık 56 bin çalışanına tüm ağ bağlantılarını kesmelerini ve şirket tarafından verilen cihazları açmamalarını tavsiye etti.
Siber saldırının sorumluluğunu kendini bağımsız bir grup olarak konumlandıran Handala örgütü üstlendi, Batılı uzmanlarsa bu örgütü İran hükümetiyle ilişkilendiriyor.
Hacker grubu Telegram kanalında, saldırının İran'daki ilkokula yapılan saldırıya misilleme olduğunu yazdı.