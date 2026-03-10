https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/iranda-okul-saldirisi-abdli-senatorlerden-pentagona-tarafsiz-sorusturma-cagrisi-1104137012.html

İran'da okul saldırısı: ABD'li senatörlerden Pentagon'a 'tarafsız soruşturma' çağrısı

10.03.2026

ABD’de Demokrat Parti’den altı senatör, İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan bir ilkokula yönelik saldırıyla ilgili ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) açıklama ve tarafsız soruşturma talep etti.Demokrat Senatörler Mark Warner, Brian Schatz, Patty Murray, Jeanne Shaheen, Jack Reed ve Chris Coons tarafından yapılan ortak açıklamada, 28 Şubat’ta İran'ın Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu’na yönelik saldırıya ilişkin ortaya çıkan haberlerin “dehşet verici” olduğu ifade edildi.Açıklamada, saldırıya ilişkin bağımsız analizlerin dikkat çektiği belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:Senatörler, söz konusu olayın ve benzer vakaların “tam ve tarafsız şekilde” soruşturulması gerektiğini vurgulayarak ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’e çağrıda bulundu. Açıklamada, Hegseth’in “bu trajedinin nasıl ve neden yaşandığı konusunda ABD halkına ve Kongre’ye net cevaplar vermesi gerektiği” ifade edildi.Ne olmuştu?İran devlet televizyonu, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bulunan bir kız ilkokuluna saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Kızılayı ise saldırıda 165’ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.The New York Times’ın uydu görüntüleri ve doğrulanmış videoların analizine dayandırdığı haberinde ise İran Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı bir deniz üssüne düzenlenen hassas saldırılar sırasında yakındaki ilkokulun da ağır hasar gördüğü aktarıldı.Habere göre, Mehr Haber Ajansı tarafından yayımlanan ve New York Times tarafından doğrulanan görüntülerde, saldırı düzenlenen ilkokulun yakınındaki deniz üssüne ABD yapımı “Tomahawk” seyir füzesinin isabet ettiği aktarıldı.

i̇ran

